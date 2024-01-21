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Без возможности выключить — Instagram будет напоминать подросткам о времени спать

21 января 2024 04:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Без возможности выключить — Instagram будет напоминать подросткам о времени спать
Девушка сидит в телефоне ночью. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Компания META работает над обновлением приложения Instagram. В скором времени в соцсети появятся подсказки для подростков о времени идти спать, если они будут использовать приложение поздно вечером.

Об этом сообщает META.

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Что известно об обновлениях в Instagram

"Сон важен, особенно для молодых людей, поэтому мы запускаем новые ночные подсказки, которые будут появляться, когда подростки провели более 10 минут в Instagram в таких местах, как Reels или Direct Messages поздно вечером. Они напомнят уже поздно подросткам и будут побуждать их закрыть программу", — говорится в сообщении об обновлении.

Сначала выскочит сообщение "Время на перерыв?", под которым меньшим шрифтом будет написано "Уже поздно. Подумайте о том, чтобы закрыть Instagram на ночь".

Напоминание в Instagram для подростков о времени идти спать
Напоминание в Instagram для подростков о времени идти спать. Фото: META

По данным TechCrunch, напоминания начнут появляться после 22:00 автоматически, их нельзя будет выключить. Несмотря на то, что подростки смогут отклонить сообщение, оно все равно появится повторно через 10 минут.

Напомним, что компания Meta Platforms решила ограничивать контент для подростков. Речь идет о социальных сетях Instagram и Facebook.

Также мы писали, что Meta специально занималась разработкой своих платформ, чтобы у детей сформировалась зависимость. Разработчики целенаправленно позволяли несовершеннолетним пользователям создавать аккаунты.

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