В Instagram та Facebook стався масштабний збій
У соціальних мережах Instagram та Facebook стався масштабний збій у вівторок, 5 березня. Користувачів "вибило" з додатків.
Про це повідомляють у мережі.
Збій в роботі Instagram та Facebook
"Не вдається ввійти. Неочікувана помилка", — йдеться у повідомленні при вході до Facebook.
Користувачі також не можуть зайти до Instagram.
Про те, що стався збій, можна побачити на інфографіці.
До того ж повідомляють про збій в роботі YouTube.
Нагадаємо, в Європейському союзі ухвалили новий закон про конкуренцію на цифрових ринках. Відповідно соціальні мережі-гіганти такі, як X, Tik-tok та сервіс для бронювання житла Booking.com можуть опинитися у списку компаній, які будуть змушені дотримуватися нових правил.
Також Google планує запустити дезінформаційну кампанію в п’яти країнах ЄС. Таку заяву представники зробили на тлі проведення майбутніх парламентських виборів у Євросоюзі.
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