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В Instagram та Facebook стався масштабний збій

5 березня 2024 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Instagram та Facebook стався масштабний збій
Соцмережа Instagram. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У соціальних мережах Instagram та Facebook стався масштабний збій у вівторок, 5 березня. Користувачів "вибило" з додатків.

Про це повідомляють у мережі.

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"Не вдається ввійти. Неочікувана помилка", — йдеться у повідомленні при вході до Facebook.

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Вхід до Facebook. Фото: скриншот

Користувачі також не можуть зайти до Instagram.

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Вхід до Instagram. Фото: скриншот

Про те, що стався збій, можна побачити на інфографіці.

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Збій у роботі Facebook. Фото: downdetector
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Збій у роботі Instagram. Фото: downdetector

До того ж повідомляють про збій в роботі YouTube.

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Збій у роботі YouTube. Фото: downdetector

Нагадаємо, в Європейському союзі ухвалили новий закон про конкуренцію на цифрових ринках. Відповідно соціальні мережі-гіганти такі, як X, Tik-tok та сервіс для бронювання житла Booking.com можуть опинитися у списку компаній, які будуть змушені дотримуватися нових правил.

Також Google планує запустити дезінформаційну кампанію в п’яти країнах ЄС. Таку заяву представники зробили на тлі проведення майбутніх парламентських виборів у Євросоюзі.

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