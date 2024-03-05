В Instagram та Facebook стався масштабний збій

Соцмережа Instagram. Фото: Pexels

У соціальних мережах Instagram та Facebook стався масштабний збій у вівторок, 5 березня. Користувачів "вибило" з додатків.

Про це повідомляють у мережі.

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Збій в роботі Instagram та Facebook

"Не вдається ввійти. Неочікувана помилка", — йдеться у повідомленні при вході до Facebook.

Вхід до Facebook. Фото: скриншот

Користувачі також не можуть зайти до Instagram.

Вхід до Instagram. Фото: скриншот

Про те, що стався збій, можна побачити на інфографіці.

Збій у роботі Facebook. Фото: downdetector

Збій у роботі Instagram. Фото: downdetector

До того ж повідомляють про збій в роботі YouTube.

Збій у роботі YouTube. Фото: downdetector

Нагадаємо, в Європейському союзі ухвалили новий закон про конкуренцію на цифрових ринках. Відповідно соціальні мережі-гіганти такі, як X, Tik-tok та сервіс для бронювання житла Booking.com можуть опинитися у списку компаній, які будуть змушені дотримуватися нових правил.

Також Google планує запустити дезінформаційну кампанію в п’яти країнах ЄС. Таку заяву представники зробили на тлі проведення майбутніх парламентських виборів у Євросоюзі.