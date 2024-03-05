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В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой

5 марта 2024 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой
Соцсеть Instagram. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В социальных сетях Instagram и Facebook произошел масштабный сбой во вторник, 5 марта. Пользователей "выбило" из приложений.

Об этом сообщают в сети.

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"Не удается войти. Неожиданная ошибка", — говорится в сообщении при входе в Facebook.

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Вход в Facebook. Фото: скриншот

Пользователи также не могут войти в Instagram.

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Вход в Instagram. Фото: скриншот

О том, что произошел сбой, можно увидеть на инфографике.

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Сбой в работе Facebook. Фото: downdetector
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Сбой в работе Instagram. Фото: downdetector

К тому же сообщают о сбое в работе YouTube.

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Сбой в работе YouTube. Фото: downdetector

Напомним, в Европейском союзе был принят новый закон о конкуренции на цифровых рынках. Соответственно, социальные сети-гиганты, такие как X, Tik-tok и сервис для бронирования жилья Booking.com, могут оказаться в списке компаний, которые будут вынуждены соблюдать новые правила.

Также Google планирует запустить дезинформационную кампанию в пяти странах ЕС. Такое заявление представители сделали на фоне предстоящих парламентских выборов в Евросоюзе.

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