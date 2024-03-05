В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой
В социальных сетях Instagram и Facebook произошел масштабный сбой во вторник, 5 марта. Пользователей "выбило" из приложений.
Об этом сообщают в сети.
Сбой в работе Instagram и Facebook
"Не удается войти. Неожиданная ошибка", — говорится в сообщении при входе в Facebook.
Пользователи также не могут войти в Instagram.
О том, что произошел сбой, можно увидеть на инфографике.
К тому же сообщают о сбое в работе YouTube.
Напомним, в Европейском союзе был принят новый закон о конкуренции на цифровых рынках. Соответственно, социальные сети-гиганты, такие как X, Tik-tok и сервис для бронирования жилья Booking.com, могут оказаться в списке компаний, которые будут вынуждены соблюдать новые правила.
Также Google планирует запустить дезинформационную кампанию в пяти странах ЕС. Такое заявление представители сделали на фоне предстоящих парламентских выборов в Евросоюзе.
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