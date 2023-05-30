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З ШІ тепер кожен може бути програмістом, — керівник Nvidia

30 травня 2023 08:33
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
З ШІ тепер кожен може бути програмістом, — керівник Nvidia
Генеральний директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Вчора, 29 травня, генеральний директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представив новий комп'ютер з ШІ. Він зазначив, що завдяки штучному інтелекту тепер кожен може бути програмістом.

Про це інформує Reuters.

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Комп'ютер з ШІ

Nvidia Corp стала найдорожчою компанією з виробництва напівпровідників. Вона зареєстрована як головний постачальник мікросхем і обчислювальних систем для штучного інтелекту.

У понеділок, 29 травня, генеральний директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг зробив презентацію на форумі Computex у Тайбеї. Він заявив, що штучний інтелект очолив обчислювальну революцію.

"Немає сумнівів, що ми перебуваємо в новій комп’ютерній епосі. У кожну окрему комп’ютерну еру ви могли робити різні речі, які раніше були неможливі, і штучний інтелект, безсумнівно, відповідає цьому", — сказав Дженсен Хуанг.

Також він додав, що компанія заснувала "цифровий розрив". Тепер усі програмісти можуть просто сказати щось комп'ютеру.

"Швидкість прогресу, оскільки він такий простий у використанні, є причиною, чому він так швидко зростає. Це торкнеться буквально кожної окремої галузі", — сказав генеральний директор Nvidia Corp.

Чіпи Nvidia вже допомогли компаніям Microsoft Corp та додали функції людського чату до таких пошукових систем, як Bing.

Нагадаємо, що головний виконавчий директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представив нову серію продуктів і послуг, пов’язаних зі штучним інтелектом. Компанія презентує новий суперкомп’ютер і мережеву систему Company debuts.

Американський бізнесмен, голова соціальної мережі Twitter Ілон Маск передбачив використання штучного інтелекту (ШІ) у військових цілях.

Очільник компанії Microsoft Бред Сміт розповів, що його хвилює найбільше у питанні штучного інтелекту. Він зазначив, що саме глибинні фейки викликають найбільше занепокоєння.

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