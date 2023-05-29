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Nvidia презентує нову лінійку техніки та програм зі штучним інтелектом

29 травня 2023 08:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Nvidia презентує нову лінійку техніки та програм зі штучним інтелектом
Штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларі, штат Каліфорнія. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Головний виконавчий директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представив нову серію продуктів і послуг, пов’язаних зі штучним інтелектом. Компанія презентує новий суперкомп’ютер і мережеву систему Company debuts.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

Видання зазначає, що широка нова лінійка включає суперкомп’ютерну платформу штучного інтелекту під назвою DGX GH200, яка допоможе технологічним компаніям створювати наступників ChatGPT. Очікується, що Microsoft Corp, Meta Platforms Inc. і Google Alphabet Inc. стануть одними з перших користувачів цього обладнання.

Nvidia також об’єднується з WPP Plc для використання штучного інтелекту та метавсесвіту для зниження вартості створення реклами. Він випускає мережеву пропозицію, розроблену для підвищення швидкості передачі інформації в центрах обробки даних. І компанія навіть прагне змінити те, як люди взаємодіють із відеоіграми: сервіс під назвою Nvidia ACE for Games використовуватиме ШІ, щоб пожвавити фонових персонажів і надати їм більше індивідуальності.

"Ми досягли переломного моменту нової комп’ютерної ери", — сказав Хуан.

Нагадаємо, OpenAI готується випустити нову модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом для широкого загалу. Цей крок повʼязаний зі збільшенням числа альтернатив ChatGPT з відкритим кодом.

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