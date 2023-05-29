Nvidia презентує нову лінійку техніки та програм зі штучним інтелектом
Головний виконавчий директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представив нову серію продуктів і послуг, пов’язаних зі штучним інтелектом. Компанія презентує новий суперкомп’ютер і мережеву систему Company debuts.
Про це повідомляє Bloomberg.
Що відомо
Видання зазначає, що широка нова лінійка включає суперкомп’ютерну платформу штучного інтелекту під назвою DGX GH200, яка допоможе технологічним компаніям створювати наступників ChatGPT. Очікується, що Microsoft Corp, Meta Platforms Inc. і Google Alphabet Inc. стануть одними з перших користувачів цього обладнання.
Nvidia також об’єднується з WPP Plc для використання штучного інтелекту та метавсесвіту для зниження вартості створення реклами. Він випускає мережеву пропозицію, розроблену для підвищення швидкості передачі інформації в центрах обробки даних. І компанія навіть прагне змінити те, як люди взаємодіють із відеоіграми: сервіс під назвою Nvidia ACE for Games використовуватиме ШІ, щоб пожвавити фонових персонажів і надати їм більше індивідуальності.
"Ми досягли переломного моменту нової комп’ютерної ери", — сказав Хуан.
Нагадаємо, OpenAI готується випустити нову модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом для широкого загалу. Цей крок повʼязаний зі збільшенням числа альтернатив ChatGPT з відкритим кодом.