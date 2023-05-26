"Для підлих цілей": президент Microsoft назвав головні проблеми штучного інтелекту

Президент компанії Microsoft Бред Сміт. Фото: Wikimedia Commons

Очільник компанії Microsoft Бред Сміт розповів, що його хвилює найбільше у питанні штучного інтелекту. Він зазначив, що саме глибинні фейки викликають найбільше занепокоєння.

Про це повідомляє Reuters.

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Президент Microsoft у своїй промові закликав вжити заходів, щоб переконатися, чи люди знають, коли фото або відео справжні, а коли створені штучним інтелектом, ймовірно для підлих цілей.

В чому небезпека

"Нам доведеться розв'язати проблеми, пов’язані з глибокими фейками. Нам доведеться звернути увагу, зокрема, на те, що нас турбує більшість іноземних операцій з кібервпливу, види діяльності, які вже здійснюються урядом Росії, Китаю, Ірану", — зауважив Сміт.

За його словами, глибинні фейки викликають найбільше занепокоєння у технологіях штучного інтелекту.

Крім того, Сміт наголосив на ліцензуванні найбільш критичних форм штучного інтелекту із зобов’язаннями щодо захисту фізичної безпеки, кібербезпеки та національної безпеки.

"Нам знадобиться нове покоління експортного контролю, принаймні його еволюція, який ми маємо, щоб гарантувати, що ці моделі не будуть викрадені або не використані у спосіб, який порушить вимоги експортного контролю країни", — додав він.

Нагадаємо, OpenAI готується випустити нову модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом для широкого загалу. Цей крок повʼязаний зі збільшенням числа альтернатив ChatGPT з відкритим кодом.