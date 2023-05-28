Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Передбачення Маска: штучний інтелект використовуватимуть у військових цілях arrow

Передбачення Маска: штучний інтелект використовуватимуть у військових цілях

28 травня 2023 03:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Передбачення Маска: штучний інтелект використовуватимуть у військових цілях
Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американський бізнесмен, голова соціальної мережі Twitter Ілон Маск передбачив використання штучного інтелекту (ШІ) у військових цілях.

Виступаючи через відеозв’язок на саміті в Лондоні, Маск сказав, що очікує, що уряди в усьому світі перш за все використовуватимуть ШІ для розробки зброї. Про це повідомляє видання Sky News.

Читайте також:

Маск підкреслив, що основна модель використання нейромереж військовими полягатиме в управлінні арміями дронів. 

"Майбутні війни між розвиненими країнами або, принаймні, країнами, що володіють великою кількістю безпілотних літальних апаратів, будуть війнами дронів під керівництвом ШІ", — зазначив підприємець.

Зауважимо, у березні Маск був серед багатьох технологічних експертів, які закликали вчених призупинити розробку штучного інтелекту, щоб він не становив ризику для людства.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що він передбачає "рік труднощів" для світової економіки, коли "багато компаній" збанкрутують. Він також додав, що його власна компанія, виробник електромобілів, не буде застрахована від спаду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB