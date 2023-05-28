Передбачення Маска: штучний інтелект використовуватимуть у військових цілях

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS

Американський бізнесмен, голова соціальної мережі Twitter Ілон Маск передбачив використання штучного інтелекту (ШІ) у військових цілях.

Виступаючи через відеозв’язок на саміті в Лондоні, Маск сказав, що очікує, що уряди в усьому світі перш за все використовуватимуть ШІ для розробки зброї. Про це повідомляє видання Sky News.

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"Майбутні війни між розвиненими країнами або, принаймні, країнами, що володіють великою кількістю безпілотних літальних апаратів, будуть війнами дронів під керівництвом ШІ", — зазначив підприємець.

Зауважимо, у березні Маск був серед багатьох технологічних експертів, які закликали вчених призупинити розробку штучного інтелекту, щоб він не становив ризику для людства.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що він передбачає "рік труднощів" для світової економіки, коли "багато компаній" збанкрутують. Він також додав, що його власна компанія, виробник електромобілів, не буде застрахована від спаду.