Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Маск заявив, що отримав дозвіл на експерименти з мозковими чипами на людях arrow

Маск заявив, що отримав дозвіл на експерименти з мозковими чипами на людях

26 травня 2023 11:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Маск заявив, що отримав дозвіл на експерименти з мозковими чипами на людях
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Theo Wargo / WireImage
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Компанія Ілона Маска Neuralink отримала дозвіл на експерименти щодо дослідження імплантатів у людський мозок. "Зелене світло" надало Управління з контролю за продуктами й ліками США.

Про це пише REUTERS.

Читайте також:

Експерименти з чипами в мозку

Американська організація Управління з контролю за продуктами й ліками США погодила перші клінічні випробування на людях. Щоправда, компанія не уточнила мети дослідження, зазначивши лише, що набір ще не проводився, і "більше деталей буде доступно найближчим часом".

Імпланти в мозку для лікування

Ілон Масковий вважає, що імплантати в мозку можуть вилікувати низку захворювань. Наприклад, ожиріння, аутизм, депресію та шизофренію, а також дозволити перегляд веб-сторінок і телепатію.

Однак Американська організація Управління з контролю за продуктами й ліками зазначила, що існують ризику встановлення чипів у мозок.

"FDA звернуло увагу Neuralink на кілька проблем, які необхідно вирішити, перш ніж санкціонувати випробування на людях. Основні проблеми стосувалися літієвої батареї пристрою, можливості міграції проводів імплантату в мозок і складності безпечного вилучення пристрою без пошкодження тканин мозку", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія SpaceX запустила нову партію супутників у космос. Йдеться про 22 одиниці V2 mini. Ракета Falcon 9, яку укомплектували космічними супутниками наступного покоління Starlink, була запущена на станції у Флориді.

У SpaceX розповіли, що перший ступінь ракети повернувся на Землю близько через 8 хвилин. Він приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas, який розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB