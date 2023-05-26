Маск заявив, що отримав дозвіл на експерименти з мозковими чипами на людях

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Theo Wargo / WireImage

Компанія Ілона Маска Neuralink отримала дозвіл на експерименти щодо дослідження імплантатів у людський мозок. "Зелене світло" надало Управління з контролю за продуктами й ліками США.

Про це пише REUTERS.

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Американська організація Управління з контролю за продуктами й ліками США погодила перші клінічні випробування на людях. Щоправда, компанія не уточнила мети дослідження, зазначивши лише, що набір ще не проводився, і "більше деталей буде доступно найближчим часом".

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our… — Neuralink (@neuralink) May 25, 2023

Імпланти в мозку для лікування

Ілон Масковий вважає, що імплантати в мозку можуть вилікувати низку захворювань. Наприклад, ожиріння, аутизм, депресію та шизофренію, а також дозволити перегляд веб-сторінок і телепатію.

Однак Американська організація Управління з контролю за продуктами й ліками зазначила, що існують ризику встановлення чипів у мозок.

"FDA звернуло увагу Neuralink на кілька проблем, які необхідно вирішити, перш ніж санкціонувати випробування на людях. Основні проблеми стосувалися літієвої батареї пристрою, можливості міграції проводів імплантату в мозок і складності безпечного вилучення пристрою без пошкодження тканин мозку", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія SpaceX запустила нову партію супутників у космос. Йдеться про 22 одиниці V2 mini. Ракета Falcon 9, яку укомплектували космічними супутниками наступного покоління Starlink, була запущена на станції у Флориді.

У SpaceX розповіли, що перший ступінь ракети повернувся на Землю близько через 8 хвилин. Він приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas, який розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.