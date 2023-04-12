У Windows змінили режим роботи популярної клавіші, яка була стандартною протягом 30 років

Хлопець сидить за комп'ютером. Фото: google.com (ілюстративне)

Microsoft випустила свіжу тестову збірку Windows 11, в якій змінила комбінацію клавіш Windows, яка була стандартною протягом 30 років. Тепер натискання клавіші Print Screen відкриває програму "Ножиці", замість того, щоб автоматично скріншотити весь екран.

Про це повідомляє портал WindowsLatest.

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Як змінилась робота клавіші

Зазначається, що зміна поки актуальна для бета-версії операційної системи.

Ця невелика зміна може суттєво вплинути на робочі звички багатьох користувачів. Водночас нова схема роботи може виявитися більш зручною для тих, хто погано знайомий з операційною системою Windows. Для тих, кому дане нововведення не підійшло, його можна буде відключити в налаштуваннях, відновивши класичну поведінку Print Screen.

Зауважимо, що останні роки Microsoft стала приділяти все більше уваги застосунку Snipping Tool. У порівнянні з клавішею Print Screen, цей інструмент є більш ефективним і повнофункціональним способом захоплення, збереження і редагування скріншотів. Крім того, в ньому є вбудована функція запису екрана.

Скріншот

Мабуть, єдиним недоліком "Ножиць" є час, необхідний для відкриття інструменту і вибору потрібної опції. У тих випадках, коли потрібно швидко зробити знімок екрана, натискання всього однієї клавіші може стати порятунком.

Нововведення має з'явитися в стабільній версії Windows 11 з виходом апдейта Windows 11 Moment 3. Імовірно, це станеться в травні-червні.

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