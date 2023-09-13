У роботі Starlink стався глобальний збій під час атаки на Україну

Тарілка Starlink. Фото: google

У середу, 13 вересня, у роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink стався збій. Роботу мережі відновили за годину.

Про це повідомили в сторожовій організації, яка стежить за кібербезпекою та управлінням Інтернетом NetBlocks та в SpaceX.

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Збій у роботі Starlink

SpaceX Starlink, що надає доступ до інтернету через супутники, які працюють навколо Землі.

"Starlink перебуває в стані збою мережі, і ми активно працюємо над його вирішенням", — заявили у SpaceX близько 03:33.

А в NetBlocks зазначили, що мережеві дані показували, що супутникова інтернет-платформа SpaceX Starlink пережила міжнародний збій, але причина невідома.

Однак вже за годину технічні збої вдалося усунути.

Нагадаємо, стало відомо, що минулого року популярний бізнесмен та мільярдер Ілон Маск таємно наказав вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу Кримського півострова. Це потрібно було для того, щоб перешкодити українським атакам на російський флот.

Сам Ілон Маск пояснив, що відмовився включати Starlink біля анексованого Криму через санкції США проти Росії. За його словами, щоб увімкнути супутниковий зв'язок Starlink біля Криму, необхідно отримати дозвіл з боку американського уряду.