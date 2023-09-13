Ілон Маск пояснив відмову запустити Starlink біля Криму санкціями проти РФ

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters

Засновник компанії SpaceX підприємець Ілон Маск заявив, що відмовився включати Starlink у анексованого Криму через санкції США проти Росії. За його словами, щоб увімкнути супутниковий зв'язок Starlink біля Криму, необхідно отримати дозвіл з боку американського уряду.

Про це Маск заявив на технологічній конференції All-In Summit.

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"Причина, через яку Starlink було вимкнено, насправді спочатку була в тому, що США ввели санкції проти Росії. Санкції включають Крим, і нам не дозволено запускати з'єднання", — сказав Маск на технологічній конференції All-In Summit.

Підприємець зазначив, що якби він мав прямий указ включити систему від президента США, він зробив би це, але такого указу не надходило.

7 вересня CNN повідомив, що Ілон Маск у 2022 році дав вказівку відключити Starlink поряд із Кримом, щоб зірвати атаку ЗСУ на російський флот.

У відповідь на це Ілон Маск заявив, що Starlink і так не працює в Криму. Бізнесмен зазначив, що справді відмовив українським військовим у проханні включити Starlink, щоб забезпечити проліт дронів до Севастополя для атаки на російський флот.

"Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX була б явно замішана у великому військовому акті та ескалації конфлікту", — казав Маск.

Нагадаємо, стало відомо, що минулого року популярний бізнесмен та мільярдер Ілон Маск таємно наказав вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу Кримського півострова. Це потрібно було для того, щоб перешкодити українським атакам на російський флот.

Раніше ми повідомляли, що американський сенатор-демократ Елізабет Воррен вимагає провести розслідування щодо Ілона Маска та компанії SpaceX через блокування супутникової мережі Starlink під час атаки України на флот російських окупантів у Криму.

Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив заяву на тлі скандалу з Ілоном Маском.