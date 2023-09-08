Маск відреагував на заяву про вимкнення Starlink біля Криму

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Стало відомо, що минулого року популярний бізнесмен та мільярдер Ілон Маск таємно наказав вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу кримського півострова. Це потрібно було для того, щоб перешкодити українським атаками на російський флот.

Про це йдеться у матеріалі видання CNN.

Читайте також:

Ілон Маск вимкнув Starlink поблизу Криму

Повідомляється, що журналіст на ім'я Волтер Айзексон написав біографію Ілона Маска. У ній, зокрема, було описано ставлення підприємця до російсько-української війни.

У книзі йдеться про те, що після передачі супутникової мережі Starlink Україні, Маск встиг пошкодувати про своє рішення, коли ЗСУ розпочали наступ. Він таємно наказав своїм інженерам вимкнути систему поблизу Криму. Адже, побоювався, що російські окупанти нібито застосують ядерну зброю.

"Її зробили для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, підключатися до інтернету в школі та робити добрі мирні речі, а не завдавати ударів безпілотниками", — сказав Маск.

Ілон Маск відповів

У той же час Ілон Маск заявив, що нібито не обмежував роботу Starlink біля берегів Криму у 2022 році.

За словами бізнесмена, він отримав від України екстрений запит активувати зв'язок усім шляхом прямування до Севастополя, але відмовив у проханні

"Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту та ескалації конфлікту", — сказав бізнесмен.

Реакція Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, всесвітньовідома соцмережа X (колишня назва — Twitter), яка належить Ілону Маску, допомогла російській пропаганді про Україну охопити більше людей, ніж це було до початку повномасштабної війни. Такі результати показало дослідження некомерційної аналітичної групи Reset, яке опублікувала Європейська комісія.