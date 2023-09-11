Starlink має продовжувати повністю функціонувати в Україні, — Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен відмовився коментувати минулорічне повідомлення Ілона Маска про те, що засновник SpaceX відмовився задовольнити український запит щодо активації системи Starlink в анексованому Москвою кримському порту Севастополь. Таким чином він не допоміг ЗСУ атакувати російські військові судна.
Про це повідомляє Bloomberg.
Блінкен відмовився від коментарів
Відповідаючи на запитання, чи повинен Ілон Маск відповісти за відмову надати Україні додаткові можливості системи Starlink, Блінкен сказав: "Я не можу говорити про цей конкретний епізод".
"Ось що я можу вам сказати: Starlink є життєво важливим інструментом для українців, щоб вони могли спілкуватися один з одним, і особливо для військових, щоб спілкуватися під час захисту всієї території України",— сказав він.
Ілон Маск відмовився допомогти ЗСУ
Минулого тижня на соціальній медіа-платформі X, якою він володіє, Маск заявив, що йому довелося відхилити екстрений запит від України на активацію Starlink у Севастополі.
"Очевидний намір полягав у тому, щоб потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX була б явним співучасником великої війни та сприяла б ескалації конфлікту", — заявив Маск.
Пізніше Маск погрожував повністю вимкнути Starlink і викликав обурення, запропонувавши "мирний" план.
Раніше ми повідомляли, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив заяву на тлі скандалу з Ілоном Маском. Раніше стало відомо про те, що бізнесмен вимкнув мережу Starlink поблизу Криму, щоб завадити Україні атакувати флот РФ.