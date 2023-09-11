Starlink має продовжувати повністю функціонувати в Україні, — Блінкен

Український військовий із супутником Starlink. Фото: Цензор

Державний секретар США Ентоні Блінкен відмовився коментувати минулорічне повідомлення Ілона Маска про те, що засновник SpaceX відмовився задовольнити український запит щодо активації системи Starlink в анексованому Москвою кримському порту Севастополь. Таким чином він не допоміг ЗСУ атакувати російські військові судна.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Відповідаючи на запитання, чи повинен Ілон Маск відповісти за відмову надати Україні додаткові можливості системи Starlink, Блінкен сказав: "Я не можу говорити про цей конкретний епізод".

"Ось що я можу вам сказати: Starlink є життєво важливим інструментом для українців, щоб вони могли спілкуватися один з одним, і особливо для військових, щоб спілкуватися під час захисту всієї території України",— сказав він.

Ілон Маск відмовився допомогти ЗСУ

Минулого тижня на соціальній медіа-платформі X, якою він володіє, Маск заявив, що йому довелося відхилити екстрений запит від України на активацію Starlink у Севастополі.

"Очевидний намір полягав у тому, щоб потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX була б явним співучасником великої війни та сприяла б ескалації конфлікту", — заявив Маск.

Пізніше Маск погрожував повністю вимкнути Starlink і викликав обурення, запропонувавши "мирний" план.

Раніше ми повідомляли, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив заяву на тлі скандалу з Ілоном Маском. Раніше стало відомо про те, що бізнесмен вимкнув мережу Starlink поблизу Криму, щоб завадити Україні атакувати флот РФ.