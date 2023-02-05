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Понад 100 млн користувачів за два місяці: застосунок ChatGPT став найпопулярнішим у світі

5 лютого 2023 18:49
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
ChatGPT став найпопулярнішим застосунком у світі — у чому його особливість
Кожного дня сервісом користуються 13 мільйонів осіб
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Чат-бот ChatGPT став найпопулярнішим застосунком у світі. Лише за два місяці нейромережа набрала 100 млн активних користувачів.

Про це пише видання Engadget.

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Деталі

Зазначається, що в середньому у ChatGPT в січні було близько 13 млн унікальних користувачів щодня, що більш ніж удвічі перевищує показники грудня. Щомісячна аудиторія ChatGPT вже складає 100 млн користувачів. І це при тому, що застосунок поки не працює у всіх країнах і нативно підтримує тільки англійську мову.

До прикладу застосунок TikTok досяг таких показників лише через дев'ять місяців, а в Instagram на це пішло 2,5 роки.

Як відомо, ChatGPT — це безплатний чат-бот, який здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді. ChatGPT працює на основі генеративного ШІ, що створює новий контент після навчання на величезних обсягах даних.

Зазначимо, що на початку лютого у компанії оголосили, що запустять платну версію за 20 доларів на місяць, яка буде називатися ChatGPT Plus. Передплатники отримають зменшений час відгуку, пріоритетний доступ навіть в години пік, доступ до нових функцій і поліпшень чат-бота.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у комп’ютерній грі Hogwarts Legacy невдовзі може з'явитися українська локалізація. з відповідним зверненням до розробників звернулася українська геймерська спільнота.

Також днями ми писали, що Apple розробляє новий революційний гаджет, що здатен замінити людині мобільний телефон та ноутбук. Йдеться про окуляри доповненої та віртуальної реальності.

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