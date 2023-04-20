Компанія Renault презентувала літаючий автомобіль – фото

Літаючий автомобіль AIR4 компанії Renault. Фото: Autocar

Французька автомобільна компанія Renault показала новий автомобіль AIR4, який здатний літати. Компанія вирішила презентувати літаючу машину на честь 60 років з моменту появи культового автомобіля Renault 4L, який продавали протягом 30 років у кількості близько восьми мільйонів штук.

Про це повідомляє портал Autocar.

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Автомобільні інженери стверджують, що у автомобіля, який вміє літати в повітрі, немає колес. Проте, замість них на спеціальних штангах стоять гвинти з двома лопатями. Судячи з цього, можна зробити висновок, що цей автомобіль можна вважати квадрокоптером.

Автомобіль-квадрокоптер AIR4 компанії Renault. Фото: Autocar

Автомобіль має живлення через літій-полімерні акумуляторні блоки, ємність яких становить 22 тисячі мА-год. Інженери стверджують, що загальна ємність джерела живлення становить 90 тисяч мА-год.

Унікальний літаючий автомобіль концерну Renault може горизонтально злітати, досягаючи швидкості до 26 м/с при куті нахилу у 45 градусів. До того ж, цей автомобіль може досягати максимального кута нахилу, що становить 70 градусів.

Автомобіль-квадрокоптер AIR4 компанії Renault. Фото: Autocar

Автомобіль може підніматися вгору за 14 м/с, але інженери обмежили цю швидкість до 4 м/с для безпеки. При цьому, спускатися цей автомобіль може всього за 3 м/с. В теорії цей автомобіль-квадрокоптер може досягати висоти у 700 метрів.

Також у концерні стверджують, що тяга кожного гвинта досягає 95 кілограм, а це 380 кілограм загалом.

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