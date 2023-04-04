На продаж виставили авто 90-х років, якого більше немає ніде – фото

На аукціон виставили суперкар Lotec C1000 1990-х років.

На продаж виставили унікальний суперкар Lotec C1000 1990-х років, який є одним з найкрутіших автомобілів тих часів. Цей автомобіль розробили у єдиному екземплярі для нафтового магната з ОАЕ німецькі спеціалісти, але зараз для нього вже шукають нового власника.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Carscoops"

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Шасі у цього суперкара, на якому він побудований, створене з вуглецевого волокна. Деталі унікального автомобіля зроблені теж з карбону, а его вага складає лише 1080 кілограмів.

Рухається цей суперкар за допомогою бітурбованого мотору Mercedes V8, потужність якого складає 1 тисячу кінських сил, а об'єм – 5,6 літра. Цей мотор поєднується з гоночною трансмісією Hewland п'яти ступенів та системою заднього приводу.

Завдяки такому двигуну суперкар здатний досягати максимальної швидкості в 100 км/год, витрачаючи на це всього 3,2 секунди. При цьому, до 200 км/год цей автомобіль може розганятися за 8 секунд.

Даний автомобіль може досягати 431 км/год, що є його максимальною швидкістю. Але варто зазначити, що на практиці цю цифру поки не підтвердили, адже ніхто з водіїв поки не досягав такої максимальної швидкості.

Аукціон, на якому хочуть продавати цей автомобіль, проходитиме на майданчику Curated. За суперкар, пробіг якого складає більше 2 тисяч миль або трохи більше 4 тисяч кілометрів, хочуть виручити декілька мільйонів доларів.

Відомо, що нафтовий магнат з ОАЕ придбав новий суперкар Lotec C1000 1990-х років за 3,5 долари.

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