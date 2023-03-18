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Volkswagen презентував бюджетний електрокар: скільки він буде коштувати

18 березня 2023 14:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
ID.2all коштуватиме 25 тисяч євро
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Автомобільний концерн Volkswagen продемонстрував концепт ID.2all — невеликий хетчбек з живленням від батареї, який компанія планує продавати за 25 тисяч євро (26 600 доларів) або менше. Його почнуть виробляти у 2026 році. 

Про це повідомляє Insider.

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Автомобіль за такою ціною стане величезним кроком вперед для ринку електромобілів. За даними Kelley Blue Book, у лютому в середньому новий електромобіль продавався за 58 385 доларів.

Варто зазначити, що протягом багатьох років американський бізнесмен Ілон Маск говорив про плани Tesla представити більш доступний електромобіль, вартість якого становитиме 25 тисяч доларів. Проте найдешевша Tesla — Model 3 наразі в США коштує від 42 990 доларів.

Характеристики

За даними Volkswagen, ID.2all має запас ходу близько 450 км, передній привід і один двигун потужністю 223 кінські сили. На відміну від багатьох попередників, які в одномоторному варіанті пропонували задній привід, компактніший ID.2all буде передньопривідним.

Розгін до 100 км/год займе менш як за 7 секунд. Проте максимальна швидкість електромобіля буде обмежена значенням 160 км/год.

Об'єм багажника 440 літрів можна буде збільшити до 1330 літрів за рахунок складання сидінь заднього ряду.

Авто матиме мінімалістську кабіну з кількома кнопками та двома великими екранами. Педалі акселератора та гальма оформлені у вигляді кнопок Play та Stop/Pause.

Volkswagen не планує продавати майбутню модель у США. І це має сенс, оскільки ID. 2all було б важко продати американським покупцям, які більше віддають перевагу позашляховикам, а не маленьким хетчбекам, які залишаються популярними в Європі.

Volkswagen ID.2all

Плани про ще дешевший електрокар

За даними Carscoops, Volkswagen планує запропонувати в Європі та на інших ринках компактніший та дешевший електрокар ID.1, який стане свого роду електричним наступником Polo.

Його ціна в початковій комплектації не перевищить 20 тисяч євро, а батарея 57 кВт·год забезпечить запас ходу до 402 км за циклом WLTP.

Очевидно, цей хетчбек буде випускатися під марками Skoda і Cupra, які є дочірніми брендами Volkswagen.

Нагадаємо, раніше компанія Rolls-Royce презентувала свій перший повністю електричний автомобіль. Новинка отримає новий двигун, але ззовні залишиться відданою традиційному стилю Rolls-Royce.

Фото:  FABIAN BIMMER/Reuters

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