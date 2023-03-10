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Mitsubishi планує обладнати електродвигунами весь модельний ряд авто до 2035 року

10 березня 2023 16:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Автомобіль Mitsubishi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Японський автовиробник Mitsubishi Motors Corp планує електрифікувати 100% свого автопарку до 2035 року. Компанія хоче залишатися конкурентоспроможною на ключових ринках.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Mitsubishi, яка також є молодшим партнером в альянсі з французькими Renault та Nissan, заявила, що випустить 16 нових моделей протягом наступних п'яти років.

Японський автовиробник дотримувався мети, щоб до 2030 року половина продажів нових автомобілів була електрифікована, а нещодавно пообіцяв збільшити цей показник до 100%. 

"Серед наших моделей, що вже існують, ми розширимо географічні регіони продажів нашого флагмана PHEV Outlander і збільшимо продажі легкого комерційного електромобіля Minicab-MiEV, який був перезапущений минулого року", — сказав генеральний директор Такао Като.

Серед 16 нових авто, які Mitsubishi планує випустити, одна буде моделлю альянсу BEV Renault, а інша — Nissan. 

З інших 14 моделей — сім будуть працювати виключно з двигуном внутрішнього згоряння, п’ять будуть гібридами, а решта дві — BEV.

Компанія також планує представити електромобілі в Європі.

Нагадаємо, в Україні у лютому поточного року зріс попит на електромобілі. В останній зимовий місяць продажі нових авто на акумуляторних батареях живлення (BEV) збільшились утричі.

Також ми писали, що з 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відбувається за новим алгоритмом. Для отримання водійського посвідчення потрібно виконати п'ять кроків.

Додамо, провідний японський автовиробник Toyota Motor Corp. планує представити ключовим постачальникам зміни у своїй стратегії щодо електромобілів. Це пов'язано з намаганням скоротити розрив у ціні та продуктивності з лідерами галузі Tesla та BYD.

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