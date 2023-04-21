У Шанхаї презентували новий кросовер – на мото-шоу показали

Новий флагманський кросовер Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхаї. Фото: Gadget Tendency

На мото-шоу, яке пройшло на території Шанхаю, презентували унікальний флагманський кросовер компанії Chery. Відомо, що новий флагманський автомобіль Tiggo 9 презентували на мото-шоу в Шанхаї в гібридній версії та під індексом C-DM.

Про це повідомляє портал "Gadget Tendency"

Читайте також:

Що стосується габаритів цього автомобілю, то його довжина становить 4820 міліметрів, а його ширина – 1930 міліметрів. За висотою флагманський кросовер становить 1699 міліметрів, а його колісна база становить 2820 міліметрів.

Вигляд збоку кросоверу Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхаї. Фото: Gadget Tendency

Важливо підкреслити, що ця модель має такі самі габарити, як і автомобіль Kia Sorento.

Зовнішній та внутрішній вигляд кросовера

Дивлячись на зовнішній вигляд автомобіля, можна помітити, що він просто вражає. Кросовер має великі радіаторні грати, хромовані деталі та світлодіодні фари у тонкому вигляді. Також автомобіль має ручки дверей, які здатні висуватися, та панорамний дах.

Задній вигляд кросоверу Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхаї. Фото: Gadget Tendency

Зсередини автомобіль виглядає досить стримано, а його сенсорний дисплей виконує керуючі опції. Також цей флагманський кросовер має ідеальну та сучасну мультимедію та 27 повітроводів кліматичної системи.

Якщо поглянути під капот, можна побачити, що під ним у гібрида є бензиновий двигун, об’єм якого становить два літри, а сам він працює разом з електродвигуном. При цьому, потужність цього автомобіля сьогодні досі не повідомляється.

Салон кросоверу Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхаї. Фото: Gadget Tendency

У Китаї вже скоро почнуть продавати цей гібрид, але коли від з’явиться в Україні – поки невідомо.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська компанія Tesla відкликає тисячі автомобілів через погано затягнуті болти.

Раніше ми розповідали, що на продаж виставили унікальний суперкар 1990-х років.

Також ми повідомляли про те, що автомобільний концерн Volkswagen презентував новий електрокар.