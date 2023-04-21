Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Chery презентувала унікальний кросовер Tiggo 9: виглядає дуже потужно, фото arrow

Chery презентувала унікальний кросовер Tiggo 9: виглядає дуже потужно, фото

21 квітня 2023 15:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У Шанхаї презентували новий кросовер – на мото-шоу показали
Новий флагманський кросовер Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхаї. Фото: Gadget Tendency
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

На мото-шоу, яке пройшло на території Шанхаю, презентували унікальний флагманський кросовер компанії Chery. Відомо, що новий флагманський автомобіль Tiggo 9 презентували на мото-шоу в Шанхаї в гібридній версії та під індексом C-DM.

Про це повідомляє портал "Gadget Tendency"

Читайте також:

Що стосується габаритів цього автомобілю, то його довжина становить 4820 міліметрів, а його ширина – 1930 міліметрів. За висотою флагманський кросовер становить 1699 міліметрів, а його колісна база становить 2820 міліметрів.

Кросовер Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхаї
Вигляд збоку кросоверу Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхаї. Фото: Gadget Tendency

Важливо підкреслити, що ця модель має такі самі габарити, як і автомобіль Kia Sorento.

Зовнішній та внутрішній вигляд кросовера

Дивлячись на зовнішній вигляд автомобіля, можна помітити, що він просто вражає. Кросовер має великі радіаторні грати, хромовані деталі та світлодіодні фари у тонкому вигляді. Також автомобіль має ручки дверей, які здатні висуватися, та панорамний дах.

Кросовер Tiggo 9 на презентації в Китаї
Задній вигляд кросоверу Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхаї. Фото: Gadget Tendency

Зсередини автомобіль виглядає досить стримано, а його сенсорний дисплей виконує керуючі опції. Також цей флагманський кросовер має ідеальну та сучасну мультимедію та 27 повітроводів кліматичної системи.

Якщо поглянути під капот, можна побачити, що під ним у гібрида є бензиновий двигун, об’єм якого становить два літри, а сам він працює разом з електродвигуном. При цьому, потужність цього автомобіля сьогодні досі не повідомляється.

Новий кросовер Tiggo 9
Салон кросоверу Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхаї. Фото: Gadget Tendency

У Китаї вже скоро почнуть продавати цей гібрид, але коли від з’явиться в Україні – поки невідомо.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська компанія Tesla відкликає тисячі автомобілів через погано затягнуті болти.

Раніше ми розповідали, що на продаж виставили унікальний суперкар 1990-х років.

Також ми повідомляли про те, що автомобільний концерн Volkswagen презентував новий електрокар.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB