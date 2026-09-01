На яку дату формувати відомість про транспорт для ТЦК підприємствам

Перевірка документів. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Двічі на рік українські компанії обов'язково звітують перед ТЦК про свої автомобілі, однак урядова постанова не визначає точної дати, на яку слід фіксувати ці дані. Відтак через правову прогалину роботодавці змушені обирати між днем подачі документа та першим числом звітного місяця.

Про це пояснюють експерти з кадрового обліку Kadroland, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яку дату вказувати у звіті про авто для ТЦК

В Україні керівники установ, організацій та підприємств двічі на рік зобов'язані інформувати територіальні центри комплектування про наявний у них автопарк. Згідно з постановою Кабінету міністрів №1921 від 28 грудня 2000 року, крайніми термінами подачі такої звітності є 20 червня та 20 грудня. Проте в п'ятнадцятому пункті Положення про військово-транспортний обов'язок не вказано, станом на яке саме число має бути актуальною зібрана інформація.

Через відсутність єдиного стандарту в законодавстві на практиці сформувалися два абсолютно різні підходи до підготовки цього документа. Перший варіант передбачає, що відомість укладають станом на день її безпосереднього підписання.

Якщо компанія передає папери до ТЦК, наприклад, 10 вересня, то і наявність техніки, і її стан, і перелік працівників-водіїв відображаються саме на цей день. Такий метод дозволяє підприємствам легально не вписувати у бланк ті машини, які вже були придбані, але ще не введені в експлуатацію чи не поставлені на баланс до моменту подачі звіту.

Читайте також:

Альтернативний спосіб, про який часто повідомляють підприємці, полягає у фіксації даних виключно на перше число місяця, тобто на 1 червня або 1 грудня відповідно. Оскільки обидва підходи існують паралельно, фахівці радять компаніям заздалегідь уточнювати прийнятний формат у своєму центрі комплектування.

Новини.LIVE звертали увагу, що компанії мають звітувати до ТЦК про наявні авто, навіть якщо на балансі немає жодної машини. Ігнорувати таку вимогу не варто, адже можна отримати суттєвий штраф.

Окремо юристи пояснили, що працівники центрів комплектування не мають права силоміць утримувати чоловіків віком до 25 років. Це заборонено навіть якщо до повноліття мобілізаційного віку лишається кілька днів.