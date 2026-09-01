К какой дате следует формировать ведомость о транспорте для ТЦК предприятиям

Проверка документов. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Дважды в год украинские компании обязаны предоставлять отчеты в ТЦК о своих автомобилях, однако правительственное постановление не определяет точную дату, на которую следует фиксировать эти данные. Поэтому из-за правового пробела работодатели вынуждены выбирать между днем подачи документа и первым числом отчетного месяца.

Об этом рассказывают эксперты по кадровому учету Kadroland, передает Новини.LIVE.

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Какую дату указывать в отчете об автомобилях для ТЦК

В Украине руководители учреждений, организаций и предприятий дважды в год обязаны информировать территориальные центры комплектования об имеющемся у них автопарке. Согласно постановлению Кабинета министров №1921 от 28 декабря 2000 года, крайними сроками подачи такой отчетности являются 20 июня и 20 декабря. Однако в пятнадцатом пункте Положения о военно-транспортной обязанности не указано, по состоянию на какое именно число должна быть актуальной собранная информация.

Из-за отсутствия единого стандарта в законодательстве на практике сформировались два совершенно разных подхода к подготовке этого документа. Первый вариант предусматривает, что ведомость составляется по состоянию на день её непосредственного подписания.

Если компания передает документы в ТЦК, например, 10 сентября, то и наличие техники, и ее состояние, и перечень работников-водителей отражаются именно на этот день. Такой метод позволяет предприятиям легально не указывать в бланке те машины, которые уже были приобретены, но еще не введены в эксплуатацию или не поставлены на баланс к моменту подачи отчета.

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Альтернативный способ, о котором часто сообщают предприниматели, заключается в фиксации данных исключительно на первое число месяца, то есть на 1 июня или 1 декабря соответственно. Поскольку оба подхода существуют параллельно, специалисты советуют компаниям заранее уточнять допустимый формат в своём центре комплектования.

Новини.LIVE обращали внимание на то, что компании должны отчитываться перед ТЦК об имеющихся автомобилях, даже если на балансе нет ни одной машины. Игнорировать такое требование не стоит, ведь можно получить существенный штраф.

Отдельно юристы пояснили, что сотрудники центров комплектования не имеют права насильно удерживать мужчин в возрасте до 25 лет. Это запрещено даже в том случае, если до достижения мобилизационного возраста остаётся несколько дней.