Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отчет о транспорте для ТЦК: на какую дату указать данные в документ

Отчет о транспорте для ТЦК: на какую дату указать данные в документ

Ua ru
1 сентября 2026 08:55
К какой дате следует формировать ведомость о транспорте для ТЦК предприятиям
Проверка документов. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Дважды в год украинские компании обязаны предоставлять отчеты в ТЦК о своих автомобилях, однако правительственное постановление не определяет точную дату, на которую следует фиксировать эти данные. Поэтому из-за правового пробела работодатели вынуждены выбирать между днем подачи документа и первым числом отчетного месяца.

Об этом рассказывают эксперты по кадровому учету Kadroland, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какую дату указывать в отчете об автомобилях для ТЦК

В Украине руководители учреждений, организаций и предприятий дважды в год обязаны информировать территориальные центры комплектования об имеющемся у них автопарке. Согласно постановлению Кабинета министров №1921 от 28 декабря 2000 года, крайними сроками подачи такой отчетности являются 20 июня и 20 декабря. Однако в пятнадцатом пункте Положения о военно-транспортной обязанности не указано, по состоянию на какое именно число должна быть актуальной собранная информация.

Из-за отсутствия единого стандарта в законодательстве на практике сформировались два совершенно разных подхода к подготовке этого документа. Первый вариант предусматривает, что ведомость составляется по состоянию на день её непосредственного подписания.

Если компания передает документы в ТЦК, например, 10 сентября, то и наличие техники, и ее состояние, и перечень работников-водителей отражаются именно на этот день. Такой метод позволяет предприятиям легально не указывать в бланке те машины, которые уже были приобретены, но еще не введены в эксплуатацию или не поставлены на баланс к моменту подачи отчета.

Читайте также:

Альтернативный способ, о котором часто сообщают предприниматели, заключается в фиксации данных исключительно на первое число месяца, то есть на 1 июня или 1 декабря соответственно. Поскольку оба подхода существуют параллельно, специалисты советуют компаниям заранее уточнять допустимый формат в своём центре комплектования.

Новини.LIVE обращали внимание на то, что компании должны отчитываться перед ТЦК об имеющихся автомобилях, даже если на балансе нет ни одной машины. Игнорировать такое требование не стоит, ведь можно получить существенный штраф.

Отдельно юристы пояснили, что сотрудники центров комплектования не имеют права насильно удерживать мужчин в возрасте до 25 лет. Это запрещено даже в том случае, если до достижения мобилизационного возраста остаётся несколько дней.

военный учет автомобиль документы предприятия ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации