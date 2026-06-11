Звільненому із ЗСУ не дають бронь: юрист назвав недолік ТЦК

Подача документів у ЦНАП. Фото: cnaprv.gov.ua

Звільнений з лав ЗСУ громадянин має право на бронювання, якщо працює на критично важливому підприємстві. Але у деяких випадках у броні таким особам відмовляють, бо їх не зняли з обліку як військовослужбовців. Для виправлення цієї ситуації потрібно відвідати ЦНАП і надати документи про звільнення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання військовозобов’язаних громадян

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація розпочалася після початку повномасштабного вторгнення російських військ і регулярно продовжується через те, що війна триває.

Частина громадян на військовому обліку має право на отримання бронювання від мобілізації. Бронювання є привілеєм тих підприємств, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки.

Бронювання працівників можливе тоді, коли вони є військовозобов’язаними. Співробітників у статусі "призовник" неможливо забронювати.

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Проблема в реєстрі, треба йти в ЦНАП

До юристів звернувся громадянин, який був звільнений з лав Збройних сил України. Після повернення з армії він став на облік у своєму ТЦК, влаштувався на роботу в оборонне підприємство, але бронювання отримати не зміг, бо у реєстрі "Оберіг" досі вказаний, як військовослужбовець.

Громадянин поцікавився, як йому вирішити цю ситуацію. Юрист Сергій Богун пояснив причину відмови: "Це класичний технічно-бюрократичний колапс, який зараз, на жаль, трапляється часто. Проблема в тому, що в базі "Оберіг" завис ваш попередній статус ("військовослужбовець, знятий з обліку" через службу), і система бачить вас як чинного військового, який не є військовозобов'язаним для повторного призову. Через цей "глюк" системи оборонне підприємство справді не може внести вас у списки на бронювання, оскільки не можна забронювати того, хто за документами вже служить".

Богун розповів, що треба зробити для отримання броні: "Уникнути візиту до ТЦК, скоріш за все, не вдасться, але першим кроком варто спробувати вирішити це через ЦНАП. Оскільки документи щодо облікових дій та відстрочок наразі приймаються через ЦНАП, візьміть оригінали паспорта, коду, військового квитка зі штампом про взяття на облік та витяг з наказу про звільнення. Подайте заяву на актуалізацію даних в "Оберіг" на підставі наявних паперових документів із мокрими печатками, які мають пріоритетну юридичну силу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що звернення ТЦК до поліції не є підставою для анулювання броні.

Працівник критично важливого підприємства має право на бронювання від мобілізації. Після отримання бронювання ТЦК не має право позбавити громадянина цього права. Навіть звернення до поліції не анулює бронювання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що статус резидента Дія.City не гарантує підприємству бронювання працівників.

Підприємство, яке є резидентом Дія.City, може оформити бронювання від мобілізації у спрощеному і пришвидшеному режимі. Але сам по собі статус критично важливого підприємства не надається таким підприємствам автоматично. Компанія має відповідати низці критеріїв.