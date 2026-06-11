Уволенному из ВСУ не дают бронь: юрист указал на недостаток ТЦК

Подача документов в ЦПАУ. Фото: cnaprv.gov.ua

Гражданин, уволенный из ВСУ, имеет право на отсрочку от призыва, если он работает на предприятии, имеющем критически важное значение. Однако в некоторых случаях таким лицам отказывают в отсрочке, поскольку они не сняты с учета в качестве военнослужащих. Для исправления этой ситуации необходимо посетить ЦПАУ и предоставить документы об увольнении.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование военнообязанных граждан

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Мобилизация началась после начала полномасштабного вторжения российских войск и регулярно продолжается из-за того, что война продолжается.

Часть граждан, состоящих на воинском учете, имеет право на получение бронирования от мобилизации. Бронирование является привилегией тех предприятий, которые были признаны критически важными для отечественной экономики.

Бронирование работников возможно в том случае, если они являются военнообязанными. Сотрудников со статусом "призывник" забронировать невозможно.

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Проблема в реестре, нужно идти в ЦПАУ

К юристам обратился гражданин, который был уволен из Вооруженных сил Украины. После возвращения из армии он встал на учет в своем ТЦК, устроился на работу в оборонное предприятие, но бронирование получить не смог, так как в реестре "Оберіг" до сих пор указан как военнослужащий.

Гражданин поинтересовался, как ему решить эту ситуацию. Юрист Сергей Богун объяснил причину отказа: "Это классический технико-бюрократический коллапс, который сейчас, к сожалению, случается часто. Проблема в том, что в базе "Оберіг" завис ваш предыдущий статус ("военнослужащий, снятый с учета" в связи со службой), и система видит вас как действующего военнослужащего, который не является военнообязанным для повторного призыва. Из-за этого "глюка" системы оборонное предприятие действительно не может внести вас в списки на бронирование, поскольку нельзя забронировать того, кто по документам уже служит".

Богун рассказал, что нужно сделать для получения отсрочки: "Избежать визита в ТЦК, скорее всего, не удастся, но в первую очередь стоит попробовать решить это через ЦПАУ. Поскольку документы, касающиеся учета и отсрочек, сейчас принимаются через ЦПАУ, возьмите с собой оригиналы паспорта, ИНН, военного билета со штампом о постановке на учет и выписку из приказа об увольнении. Подайте заявление на актуализацию данных в "Оберіг" на основании имеющихся бумажных документов с мокрыми печатями, которые имеют приоритетную юридическую силу".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что обращение ТЦК в полицию не является основанием для аннулирования брони.

Работник критически важного предприятия имеет право на бронирование от мобилизации. После получения бронирования ТЦК не имеет права лишить гражданина этого права. Даже обращение в полицию не аннулирует бронирование.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что статус резидента Дія.City не гарантирует предприятию бронирование работников.

Предприятие, являющееся резидентом Дія.City, может оформить бронирование от мобилизации в упрощенном и ускоренном режиме. Но сам по себе статус критически важного предприятия не предоставляется таким предприятиям автоматически. Компания должна соответствовать ряду критериев.