Звернення ТЦК до поліції не є підставою для анулювання броні

Повідомлення про порушення військового обліку в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Працівник критично важливого підприємства має право на бронювання від мобілізації. Після отримання бронювання ТЦК не має право позбавити громадянина цього права. Навіть звернення до поліції не анулює бронювання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання і відсотки для броні

Бронювання від мобілізації є особливою опцією для частини українських підприємств. Право на бронювання від призову мають ті компанії, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки.

Залежно від категорії критичності підприємство може забронювати різні відсотки своїх військовозобов’язаних працівників. Деякі компанії мають право на 100% бронювання, інша частина може забронювати лише половину працівників.

Процес бронювання після змін у законодавстві проходить поза юрисдикцією територіальних центрів комплектування. Так, анулювати бронювання самостійно ТЦК не мають права.

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Звернення в поліцію не впливає на бронювання

До юристів звернувся громадянин, який був раніше заброньований на роботі. Він розповів, що буквального наступного дня після отримання броні в "Резерв+" з’явилося повідомлення про порушення і розшук.

Чоловік поцікавився, чому відбуваються такі речі із заброньованими громадянами. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Ситуація зі статусом "у розшуку" дійсно неприємна, але вона є досить типовою в умовах оновленого законодавства та алгоритмів роботи реєстру "Оберіг".

Дерій наголосив, що на бронювання ця ситуація не вплине: "Можете бути спокійні щодо бронювання. Порушення правил військового обліку або звернення ТЦК до поліції не є підставою для анулювання бронювання, тому можете не хвилюватись за мобілізацію".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК не може самостійно анулювати бронювання.

Адвокатка Віолета Монастирська заявила, що немає таких випадків, коли територіальний центр комплектування може анулювати бронювання. У співробітників відсутні такі повноваження.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи потрібно анулювати бронь перед виключенням з військового обліку.

Для того, аби оформити виключення з військового обліку за станом здоров’я, громадянин не повинен мати діюче бронювання. Якщо ж таке є, він має анулювати бронь від мобілізації. У деяких випадках ТЦК може зробити це буквально за п’ять днів.