Обращение ТЦК в полицию не является основанием для аннулирования брони

Сообщение о нарушении воинского учета в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Работник критически важного предприятия имеет право на бронирование от мобилизации. После получения бронирования ТЦК не имеет право лишить гражданина этого права. Даже обращение в полицию не аннулирует бронирование.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование и проценты для брони

Бронирование от мобилизации является особой опцией для части украинских предприятий. Право на бронирование от призыва имеют те компании, которые были признаны критически важными для отечественной экономики.

В зависимости от категории критичности предприятие может забронировать разные проценты своих военнообязанных работников. Некоторые компании имеют право на 100% бронирования, другая часть может забронировать только половину работников.

Процесс бронирования после изменений в законодательстве проходит вне юрисдикции территориальных центров комплектования. Так, аннулировать бронирование самостоятельно ТЦК не имеют права.

Читайте также:

Обращение в полицию не влияет на бронирование

К юристам обратился гражданин, который был ранее забронирован на работе. Он рассказал, что буквального на следующий день после получения брони в "Резерв+" появилось сообщение о нарушении и розыске.

Мужчина поинтересовался, почему происходят такие вещи с забронированными гражданами. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Ситуация со статусом "в розыске" действительно неприятная, но она является достаточно типичной в условиях обновленного законодательства и алгоритмов работы реестра "Оберіг".

Дерий отметил, что на бронирование эта ситуация не повлияет: "Можете быть спокойны относительно бронирования. Нарушение правил воинского учета или обращение ТЦК в полицию не является основанием для аннулирования бронирования, поэтому можете не волноваться за мобилизацию".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК не может самостоятельно аннулировать бронирование.

Адвокат Виолетта Монастырская заявила, что нет таких случаев, когда территориальный центр комплектования может аннулировать бронирование. У сотрудников отсутствуют такие полномочия.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужно ли аннулировать бронь перед исключением с воинского учета.

Для того, чтобы оформить исключение с воинского учета по состоянию здоровья, гражданин не должен иметь действующее бронирование. Если же такое есть, он должен аннулировать бронь от мобилизации. В некоторых случаях ТЦК может сделать это буквально за пять дней.