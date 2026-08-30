Втрата архівів ТЦК: чи будуть дійсні старий паперовий військовий квиток і довідка ВЛК

Робота з документами. Фото: facebook.com/Vinobltck

В Україні трапляються випадки, коли через пошкодження архівів ТЦК безпідставно відновлюють у реєстрах виключених з обліку українців. Але це суперечить закону. Так в одній із таких справ суд став на бік громадянина, визнавши неприпустимим ігнорування офіційних паперових довідок ВЛК через недбалість держорганів зі збереженням медичної документації.

Про це розповіла юристка Центру правової допомоги, передає Новини.LIVE.

Реклама

ТЦК губить архіви і непридатних повертають на службу

Територіальні центри комплектування почали повертати до електронних реєстрів військовозобов'язаних тих громадян, які раніше пройшли військово-лікарську комісію, були визнані непридатними та офіційно виключені з обліку. Причиною таких дій військкомати називають пошкодження або втрату первинної медичної документації. Юристка "Центру правової допомоги" Ельвіра зазначає, що подібні ситуації вже доходять до судів, і наводить як приклад нещодавню справу, яку розглядав Апеляційний адміністративний суд.

У центрі судового спору опинився чоловік, якого ще у 2022 році ВЛК визнала непридатним до служби. Усі процедури були дотримані: громадянина виключили з обліку, внесли відповідні записи до його паперового військового квитка та державних баз даних. Згодом чоловік згенерував електронний військово-обліковий документ у державному застосунку, де інформація про зняття з обліку відображалася коректно. Проте після чергового оновлення системи ці дані просто зникли з реєстру.

Представник громадянина направив до ТЦК письмову заяву з вимогою виправити помилку в базі даних. Військкомат відмовив, офіційно пославшись на те, що частина медичних справ та журналів ВЛК за той період була пошкоджена або втрачена, тому внести зміни неможливо. Зіткнувшись із такою позицією держоргану, чоловік подав позов.

Читайте також:

Судді вирішили, що громадянин мав подавати запит виключно через електронний кабінет, а не у письмовій формі. Однак Апеляційний адміністративний суд визнав такий підхід помилковим, наголосивши, що законодавство не забороняє українцям реалізовувати свої права через письмові звернення безпосередньо до територіальних центрів комплектування.

ТЦК не може перекладати на громадян відповідальність за втрату архіву

Крапку у рішенні апеляції поставив висновок щодо зниклої документації. Суд постановив, що втрата військкоматом медичних справ чи журналів ВЛК не є підставою для невизнання офіційних документів, які цей же орган видав людині раніше. Паперовий військовий квиток та довідка ВЛК залишаються чинними письмовими доказами.

Крім того, судді підкреслили, що недбалість державної установи у збереженні власних архівів не може мати негативних наслідків для громадянина.

Своїм рішенням Апеляційний суд зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву чоловіка, але цього разу обов'язково врахувати встановлений факт його законного виключення з військового обліку. Відтак втрата архівів з документів працівниками ТЦК жодним чином не скасовує вже встановлених юридичних фактів.

Як повідомляли Новини.LIVE, статус опікуна неповнолітньої дитини-сироти дає право на відстрочку, проте сам по собі не захищає від призову автоматично. Саме тому його потрібно вчасно оформити. Якщо ж такого опікуна вже доставили до військкомату, юристи радять негайно надати документи про піклування та подавати відповідні заяви, аби зупинити мобілізаційні процедури, інакше дитина залишиться без нагляду.

Також юристка Віра Тарасенко аргументувала чому чутки про те, що ТЦК мають повноваження самостійно блокувати банківські картки громадян, є безпідставними. Заморожування рахунків можливе виключно через виконавчу службу.