Утеря архивов ТЦК: будут ли действительны старый бумажный военный билет и справка ВЛК

Работа с документами. Фото: facebook.com/Vinobltck

В Украине бывают случаи, когда из-за повреждения архивов ТЦК безосновательно восстанавливают в реестрах украинцев, исключенных из учета. Но это противоречит закону. Так, в одном из таких дел суд встал на сторону гражданина, признав недопустимым игнорирование официальных бумажных справок ВЛК из-за халатности госорганов в вопросах хранения медицинской документации.

Об этом рассказала юрист Центра правовой помощи, передает Новини.LIVE.

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ТЦК теряет архивы, а непригодных возвращают на службу

Территориальные центры комплектования начали возвращать в электронные реестры военнообязанных тех граждан, которые ранее прошли военно-медицинскую комиссию, были признаны негодными и официально исключены из учета. Причиной таких действий военкоматы называют повреждение или утерю первичной медицинской документации. Юрист "Центра правовой помощи" Эльвира отмечает, что подобные ситуации уже доходят до судов, и приводит в качестве примера недавнее дело, которое рассматривал Апелляционный административный суд.

В центре судебного спора оказался мужчина, которого ещё в 2022 году ВЛК признала негодным к службе. Все процедуры были соблюдены: гражданина сняли с учёта, внесли соответствующие записи в его бумажный военный билет и государственные базы данных. Впоследствии мужчина сгенерировал электронный военно-учетный документ в государственном приложении, где информация о снятии с учета отображалась корректно. Однако после очередного обновления системы эти данные просто исчезли из реестра.

Представитель гражданина направил в ТЦК письменное заявление с требованием исправить ошибку в базе данных. Военкомат отказал, официально сославшись на то, что часть медицинских дел и журналов ВЛК за тот период была повреждена или утрачена, поэтому внести изменения невозможно. Столкнувшись с такой позицией госоргана, мужчина подал иск.

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Судьи постановили, что гражданин должен был подавать запрос исключительно через электронный кабинет, а не в письменной форме. Однако Апелляционный административный суд признал такой подход ошибочным, подчеркнув, что законодательство не запрещает украинцам реализовывать свои права посредством письменных обращений непосредственно в территориальные центры комплектования.

ТЦК не может перекладывать на граждан ответственность за утрату архива

Точку в решении по апелляции поставило заключение относительно пропавшей документации. Суд постановил, что утрата военкоматом медицинских дел или журналов ВЛК не является основанием для непризнания официальных документов, которые этот же орган выдал человеку ранее. Бумажный военный билет и справка ВЛК остаются действительными письменными доказательствами.

Кроме того, судьи подчеркнули, что халатность государственного учреждения в хранении собственных архивов не может иметь негативных последствий для гражданина.

Своим решением Апелляционный суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление мужчины, но на этот раз обязательно учесть установленный факт его законного снятия с воинского учета. Следовательно, утрата архивов документов сотрудниками ТЦК никоим образом не отменяет уже установленных юридических фактов.

Как сообщали Новини.LIVE, статус опекуна несовершеннолетнего ребенка-сироты дает право на отсрочку, однако сам по себе не защищает от призыва автоматически. Именно поэтому его нужно своевременно оформить. Если же такого опекуна уже доставили в военкомат, юристы советуют немедленно предоставить документы об опеке и подавать соответствующие заявления, чтобы остановить мобилизационные процедуры, иначе ребенок останется без присмотра.

Также юрист Вера Тарасенко объяснила, почему слухи о том, что ТЦК имеют полномочия самостоятельно блокировать банковские карты граждан, являются безосновательными. Замораживание счетов возможно исключительно через исполнительную службу.