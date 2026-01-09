Посадовець Рівненського ТЦК змусив військовозобов’язаного купити авто

Зняття з розшуку за авто — корупційний скандал у Рівненському ТЦК
Посадовець Рівненського обласного ТЦК та СП організував схему одержання хабаря від військовозобов’язаного. Він вимагав у чоловіка призовного віку оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander, аби зняти його з розшуку в системі "Оберіг".
Про це повідомляє Офіс генпрокурора у п’ятницю, 9 січня.
Деталі справи
За версією слідства, у грудні 2025 року посадовець Рівненського обласного ТЦК та СП через підлеглого посередника запропонував порушнику мобілізаційного обліку розв’язати питання за винагороду. За зняття з розшуку в реєстрі "Оберіг" та забезпечення непризову він вимагав оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску.
При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови. Частину коштів, за версією слідства, посадовець додав особисто. Автомобіль оформили на підставну особу, однак фактично ним користувався підозрюваний.
"Після передачі транспортного засобу військовозобов’язаного зняли з розшуку. Усі епізоди протиправної діяльності задокументовані правоохоронними органами", — йдеться в повідомленні.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 2 млн гривень. Також перевіряється можлива причетність інших працівників ТЦК та СП.
