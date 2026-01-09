Відео
Зняття з розшуку за авто — корупційний скандал у Рівненському ТЦК

Зняття з розшуку за авто — корупційний скандал у Рівненському ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 17:23
Посадовець Рівненського ТЦК змусив військовозобов’язаного купити авто
Підозрювані у корупційній схемі. Фото: прокуратура

Посадовець Рівненського обласного ТЦК та СП організував схему одержання хабаря від військовозобов’язаного. Він вимагав у чоловіка призовного віку оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander, аби зняти його з розшуку в системі "Оберіг".

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у п’ятницю, 9 січня.

Читайте також:

Деталі справи

За версією слідства, у грудні 2025 року посадовець Рівненського обласного ТЦК та СП через підлеглого посередника запропонував порушнику мобілізаційного обліку розв’язати питання за винагороду. За зняття з розшуку в реєстрі "Оберіг" та забезпечення непризову він вимагав оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску.

При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови. Частину коштів, за версією слідства, посадовець додав особисто. Автомобіль оформили на підставну особу, однак фактично ним користувався підозрюваний.

"Після передачі транспортного засобу військовозобов’язаного зняли з розшуку. Усі епізоди протиправної діяльності задокументовані правоохоронними органами", — йдеться в повідомленні.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 2 млн гривень. Також перевіряється можлива причетність інших працівників ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі судили подружжя, яке побило працівника ТЦК.

Також ми писали, що один із посадовців ТЦК та СП на Рівненщині впродовж кількох місяців не складав адміністративні протоколи

хабар Харківська область ТЦК та СП військовозобов'язані слідство
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
