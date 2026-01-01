Військовослужбовець ТЦК та СП не складав протоколи — що вирішив суд

Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП

У Рівненській області заступник начальника ТЦК та СП в умовах воєнного стану недбало ставився до служби. Його оштрафували.

Про це йдеться в постанові, яку Дубенський міськрайонний суд Рівненської області ухвалив 7 листопада.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, старший офіцер мобілізаційного відділення у період від 27 листопада минулого року до 8 лютого поточного року не складав адміністративні протоколи. Завдяки цьому уникнути відповідальності вдалося 11 військовозобов'язаним і резервістам, які порушили правила військового обліку.

Рішення суду

На судове засідання обвинувачений не прийшов, але адвокат повідомив, що його підзахисний визнав свою провину та розкаявся. За недбале ставлення до служби посадовця військкомату зобов'язали до сплату 17 тисяч гривень штрафу. Постанову можна було оскаржити впродовж десяти днів від дня проголошення. Наразі судове рішення вже набуло законної сили.

