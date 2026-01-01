Военнослужащий ТЦК и СП не составлял протоколы — что решил суд

Военнослужащие ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП

В Ровенской области заместитель начальника ТЦК и СП в условиях военного положения небрежно относился к службе. Его оштрафовали.

Об этом говорится в постановлении, которое Дубенский горрайонный суд Ровенской области принял 7 ноября.

Детали дела

Согласно судебным материалам, старший офицер мобилизационного отделения в период с 27 ноября прошлого года до 8 февраля текущего года не составлял административные протоколы. Благодаря этому избежать ответственности удалось 11 военнообязанным и резервистам, которые нарушили правила воинского учета.

Решение суда

На судебное заседание обвиняемый не пришел, но адвокат сообщил, что его подзащитный признал свою вину и раскаялся. За халатное отношение к службе чиновника военкомата обязали к уплате 17 тысяч гривен штрафа. Постановление можно было обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения. На данный момент судебное решение уже вступило в законную силу.

