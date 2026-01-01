Видео
Чиновник ТЦК пренебрегал службой — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 01:03
Военнослужащий ТЦК и СП не составлял протоколы — что решил суд
Военнослужащие ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП

В Ровенской области заместитель начальника ТЦК и СП в условиях военного положения небрежно относился к службе. Его оштрафовали.

Об этом говорится в постановлении, которое Дубенский горрайонный суд Ровенской области принял 7 ноября.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, старший офицер мобилизационного отделения в период с 27 ноября прошлого года до 8 февраля текущего года не составлял административные протоколы. Благодаря этому избежать ответственности удалось 11 военнообязанным и резервистам, которые нарушили правила воинского учета.

Решение суда

На судебное заседание обвиняемый не пришел, но адвокат сообщил, что его подзащитный признал свою вину и раскаялся. За халатное отношение к службе чиновника военкомата обязали к уплате 17 тысяч гривен штрафа. Постановление можно было обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения. На данный момент судебное решение уже вступило в законную силу.

Напомним, тренер-преподаватель спортивной школы получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации. Ближайшие три года он проведет в тюрьме.

Также мы сообщали, что военный из Одесской области совершил СОЧ и не возвращался на службу в течение десяти месяцев. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
