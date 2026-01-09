Видео
Главная ТЦК Снятие с розыска за авто — коррупционный скандал в Ривненском ТЦК

Снятие с розыска за авто — коррупционный скандал в Ривненском ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 17:23
Чиновник Ривненского ТЦК заставил военнообязанного купить авто
Подозреваемые в коррупционной схеме. Фото: прокуратура

Чиновник Ровенского областного ТЦК и СП организовал схему получения взятки от военнообязанного. Он требовал у мужчины призывного возраста оплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander, чтобы снять его с розыска в системе "Оберег".

Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 9 января.

Читайте также:

Детали дела

По версии следствия, в декабре 2025 года чиновник Ровенского областного ТЦК и СП через подчиненного посредника предложил нарушителю мобилизационного учета решить вопрос за вознаграждение. За снятие с розыска в реестре "Оберег" и обеспечение непризыва он требовал оплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander 2013 года выпуска.

При этом он угрожал созданием искусственных препятствий в случае отказа. Часть средств, по версии следствия, чиновник добавил лично. Автомобиль оформили на подставное лицо, однако фактически им пользовался подозреваемый.

"После передачи транспортного средства военнообязанного сняли с розыска. Все эпизоды противоправной деятельности задокументированы правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 2 млн гривен. Также проверяется возможная причастность других работников ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре судили супругов, которые избили работника ТЦК.

Также мы писали, что один из должностных лиц ТЦК и СП в Ровенской области в течение нескольких месяцев не составлял административные протоколы.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
