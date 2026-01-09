Чиновник Ривненского ТЦК заставил военнообязанного купить авто

Снятие с розыска за авто — коррупционный скандал в Ривненском ТЦК
Чиновник Ровенского областного ТЦК и СП организовал схему получения взятки от военнообязанного. Он требовал у мужчины призывного возраста оплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander, чтобы снять его с розыска в системе "Оберег".
Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 9 января.
Детали дела
По версии следствия, в декабре 2025 года чиновник Ровенского областного ТЦК и СП через подчиненного посредника предложил нарушителю мобилизационного учета решить вопрос за вознаграждение. За снятие с розыска в реестре "Оберег" и обеспечение непризыва он требовал оплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander 2013 года выпуска.
При этом он угрожал созданием искусственных препятствий в случае отказа. Часть средств, по версии следствия, чиновник добавил лично. Автомобиль оформили на подставное лицо, однако фактически им пользовался подозреваемый.
"После передачи транспортного средства военнообязанного сняли с розыска. Все эпизоды противоправной деятельности задокументированы правоохранительными органами", — говорится в сообщении.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 2 млн гривен. Также проверяется возможная причастность других работников ТЦК и СП.
