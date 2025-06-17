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Головна ТЦК Зняття з розшуку ТЦК — три шляхи

Зняття з розшуку ТЦК — три шляхи

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 00:30
Розшук від ТЦК — як знятися з розшуку
Перевірка документів громадянина щодо можливого розшуку. Фото: vinnitsa.infо
Ключові моменти Розшук від територіального центру комплектування Усі шляхи зняття з розшуку

Громадянин, якого оголосили в розшук за порушення правил військового обліку, має три варіанти для зняття своєї персони з розшуку ТЦК. Найпростішим варіантом є сплата штрафу за порушення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Розшук від територіального центру комплектування

Територіальний центр комплектування може оголосити у розшук громадянина, який порушив ті чи інші правила військового обліку.

Розшук є безстроковим, але особу після виконання певних умов можна зняти з розшуку ТЦК.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що є три основні варіанти зняття військовозобов’язаного громадянина-порушника з розшуку.

Усі шляхи зняття з розшуку

Перший варіант — це сплата грошового штрафу (за певних умов штраф може бути зменшений на 50%).

Крім того, знятись з обліку можна через суд, оскарживши у судовому порядку неправомірні дії територіального центру комплектування (якщо такі дії були).

Третій варіант зняття з розшуку можливий, коли справа про адміністративне правопорушення буде закрита за відсутності складу правопорушення або сплину строку притягнення до адмінвідповідальності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо вас розшукує ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може територіальний центр комплектування оголосити громадянина в розшук без попереднього надсилання повістки.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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