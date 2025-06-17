Розыск от ТЦК — как сняться с розыска

Снятие с розыска ТЦК — три пути
Гражданин, которого объявили в розыск за нарушение правил воинского учета, имеет три варианта для снятия своей персоны с розыска ТЦК. Самым простым вариантом является уплата штрафа за нарушение.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Розыск от территориального центра комплектования
Территориальный центр комплектования может объявить в розыск гражданина, который нарушил те или иные правила воинского учета.
Розыск является бессрочным, но лицо после выполнения определенных условий можно снять с розыска ТЦК.
Юрист Владислав Дерий объяснил, что есть три основных варианта снятия военнообязанного гражданина-нарушителя с розыска.
Все пути снятия с розыска
Первый вариант — это уплата денежного штрафа (при определенных условиях штраф может быть уменьшен на 50%).
Кроме того, сняться с учета можно через суд, обжаловав в судебном порядке неправомерные действия территориального центра комплектования (если такие действия были).
Третий вариант снятия с розыска возможен, когда дело об административном правонарушении будет закрыто при отсутствии состава правонарушения или истечении срока привлечения к админответственности.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если вас разыскивает ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, может ли территориальный центр комплектования объявить гражданина в розыск без предварительной отправки повестки.
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