Розыск от ТЦК — как сняться с розыска

Проверка документов гражданина относительно возможного розыска. Фото: vinnitsa.infо

Гражданин, которого объявили в розыск за нарушение правил воинского учета, имеет три варианта для снятия своей персоны с розыска ТЦК. Самым простым вариантом является уплата штрафа за нарушение.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Розыск от территориального центра комплектования

Территориальный центр комплектования может объявить в розыск гражданина, который нарушил те или иные правила воинского учета.

Розыск является бессрочным, но лицо после выполнения определенных условий можно снять с розыска ТЦК.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что есть три основных варианта снятия военнообязанного гражданина-нарушителя с розыска.

Все пути снятия с розыска

Первый вариант — это уплата денежного штрафа (при определенных условиях штраф может быть уменьшен на 50%).

Кроме того, сняться с учета можно через суд, обжаловав в судебном порядке неправомерные действия территориального центра комплектования (если такие действия были).

Третий вариант снятия с розыска возможен, когда дело об административном правонарушении будет закрыто при отсутствии состава правонарушения или истечении срока привлечения к админответственности.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если вас разыскивает ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, может ли территориальный центр комплектования объявить гражданина в розыск без предварительной отправки повестки.