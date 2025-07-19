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Головна ТЦК Зняття з розшуку — який запит треба надіслати в ТЦК

Зняття з розшуку — який запит треба надіслати в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 00:30
Розшук від ТЦК - запит для зняття з розшуку
Працівники ТЦК перевіряють запити громадян. Фото: Вінницький ТЦК

Для того, аби знятися з розшуку ТЦК, для початку треба з’ясувати у територіальному центрі комплектування причину оголошення у розшук. Для цього потрібно надіслати до ТЦК відповідний запит.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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Запит до ТЦК

Частину військовозобов’язаних громадян територіальні центри комплектування оголосили у розшук через реальні чи вигадані порушення військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як йому правильно оформити зняття з розшуку.

"Необхідно звернутись до ТЦК з вимогою надати інформацію, на якій підставі було зафіксовано порушення військового обліку і якими документами це оформлено", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Олександр Прокопець.

Як правильно надіслати звернення до ТЦК

За результатом відповіді ТЦК, пояснив юрист, можна буде думати і планувати, що робити із розшуком і як зняти з нього свою персону.

"Звернення необхідно направити цінним листом з описом, щоб отримати на майбутнє доказ направлення саме такого листа", — наголосив Прокопенць.

Він додав, що можна це зробити через адвокатський запит, такий крок буде більш дієвим.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна скасувати розшук від ТЦК дистанційно.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна не йти в ТЦК для того, аби знятися з розшуку для бронювання.

військовий облік звернення ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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