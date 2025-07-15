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Головна ТЦК Зняття з розшуку для бронювання — чи можна не йти в ТЦК

Зняття з розшуку для бронювання — чи можна не йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 06:30
Бронювання від мобілізації - як знятися з розшуку без візиту до ТЦК
Працівники ТЦК розглядають заяви громадян. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо військовозобов’язаний працівник стратегічно важливого підприємства перебуває у розшуку ТЦК, його треба зняти з розшуку, а вже потім подавати його кандидатуру на бронювання. Теоретично це можна зробити дистанційно, без візиту до територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Знятись із розшуку дистанційно

Працівники стратегічно важливих для української економіки підприємств мають право на бронювання своїх працівників.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що працівники, аби бути заброньованими, не повинні перебувати у розшуку, і зазначив, чи можна зняти працівника з розшуку без візиту до територіального центру комплектування.

"Якщо хочете спробувати вирішити дане питання дистанційно, то відправте на адресу ТЦК, де перебуваєте на військовому обліку, рекомендований лист із проханням виключити помилковий запис про порушення правил військового обліку з реєстру "Оберіг", — підкреслив юрист, пояснивши ситуацію, коли розшук є незаконним.

Проблеми на практиці

Разом з тим, додав Дерій, ситуація із заочним зняттям з розшуку є досить складною.

"На жаль, в реаліях сьогодення зняти розшук в дистанційному режимі досить проблематично, адже ви можете отримати відмову у знятті з розшуку або вам у відповідь пришлють нову повістку тощо", — зазначив юрист.

Тому, наголосив Владислав Дерій, цей процес може затягнутися на тривалий час.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе бронювання без оновлених даних.

Додамо, ми повідомляли про те, які дані потрібні від підприємства, щоб оформити бронювання своїм працівникам.

стратегічні підприємства критична інфраструктура бронювання ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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