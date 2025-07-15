Бронирование от мобилизации - как сняться с розыска без визита в ТЦК

Работники ТЦК рассматривают заявления граждан. Фото: Винницкий ТЦК

Если военнообязанный работник стратегически важного предприятия находится в розыске ТЦК, его надо снять с розыска, а уже потом подавать его кандидатуру на бронирование. Теоретически это можно сделать дистанционно, без визита в территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Сняться с розыска дистанционно

Работники стратегически важных для украинской экономики предприятий имеют право на бронирование своих работников.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что работники, чтобы быть забронированными, не должны находиться в розыске, и отметил, можно ли снять работника с розыска без визита в территориальный центр комплектования.

"Если хотите попробовать решить данный вопрос дистанционно, то отправьте в адрес ТЦК, где находитесь на воинском учете, заказное письмо с просьбой исключить ошибочную запись о нарушении правил воинского учета из реестра "Оберіг", — подчеркнул юрист, объяснив ситуацию, когда розыск является незаконным.

Проблемы на практике

Вместе с тем, добавил Дерий, ситуация с заочным снятием с розыска является достаточно сложной.

"К сожалению, в реалиях сегодняшнего дня снять розыск в дистанционном режиме достаточно проблематично, ведь вы можете получить отказ в снятии с розыска или вам в ответ пришлют новую повестку и т.д.", — отметил юрист.

Поэтому, подчеркнул Владислав Дерий, этот процесс может затянуться на длительное время.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли бронирование без обновленных данных.

Добавим, мы сообщали о том, какие данные нужны от предприятия, чтобы оформить бронирование своим работникам.