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Главная ТЦК Снятие с розыска — какой запрос надо отправить в ТЦК

Снятие с розыска — какой запрос надо отправить в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 00:30
Розыск от ТЦК - запрос для снятия с розыска
Работники ТЦК проверяют запросы граждан. Фото: Винницкий ТЦК

Для того, чтобы сняться с розыска ТЦК, для начала надо выяснить в территориальном центре комплектования причину объявления в розыск. Для этого нужно отправить в ТЦК соответствующий запрос.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

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Запрос в ТЦК

Часть военнообязанных граждан территориальные центры комплектования объявили в розыск из-за реальных или вымышленных нарушений воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как ему правильно оформить снятие с розыска.

"Необходимо обратиться в ТЦК с требованием предоставить информацию, на каком основании было зафиксировано нарушение воинского учета и какими документами это оформлено", — пояснил в ответе гражданину адвокат Александр Прокопец.

Как правильно направить обращение в ТЦК

По результату ответа ТЦК, пояснил юрист, можно будет думать и планировать, что делать с розыском и как снять с него свою персону.

"Обращение необходимо направить ценным письмом с описью, чтобы получить на будущее доказательство направления именно такого письма", — подчеркнул Прокопенц.

Он добавил, что можно это сделать через адвокатский запрос, такой шаг будет более действенным.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли отменить розыск от ТЦК дистанционно.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли не идти в ТЦК для того, чтобы сняться с розыска для бронирования.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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