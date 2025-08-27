Розшук ТЦК - два кроки для зняття з розшуку

"Резерв+", застосунок, за допомогою якого можна вирішити питання розшуку ТЦК. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо громадянин був оголошений у розшук ТЦК, наприклад, за непройдену ВЛК, він може вирішити цю проблему навіть без візиту до територіального центру комплектування. Це можна зробити за допомогою застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

До юристів звернувся громадянин, який мав статус "обмежено придатний", але не пройшов вчасно військово-лікарську комісію і був оголошений у розшук ТЦК.

Чоловік поцікавився, як йому знятися із розшуку і скасувати штраф, чи достатньо для цього пройти ВЛК.

"Одним проходженням ВЛК питання зняття з розшуку Вам вирішити не вдасться, оскільки Ви порушили правила військового обліку, так як не пройшли ВЛК до 5 червня. Тож Вас очікує штраф", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Два кроки без відвідувань ТЦК

Втім, додав юрист, можна спробувати пройти шлях до скасування розшуку, причому без відвідування ТЦК.

"Сформуйте направлення на проходження ВЛК у "Резерв+" самостійно", — таким, за словами Айвазяна, має бути перший крок у цьому напрямку.

Другий же крок — це залагодження ситуації зі штрафом.

"Визнайте правопорушення та сплатіть штраф через "Резерв+", — порадив громадянину адвокат.

