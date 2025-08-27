Розыск ТЦК - два шага для снятия с розыска

Снятие с розыска — два шага, которые позволяют не идти в ТЦК
Если гражданин был объявлен в розыск ТЦК, например, за непройденную ВЛК, он может решить эту проблему даже без визита в территориальный центр комплектования. Это можно сделать с помощью приложения "Резерв+".
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
ВВК розыск не снимет
К юристам обратился гражданин, который имел статус "ограниченно годный", но не прошел вовремя военно-врачебную комиссию и был объявлен в розыск ТЦК.
Мужчина поинтересовался, как ему сняться с розыска и отменить штраф, достаточно ли для этого пройти ВВК.
"Одним прохождением ВВК вопрос снятия с розыска Вам решить не удастся, поскольку Вы нарушили правила воинского учета, так как не прошли ВВК до 5 июня. Поэтому Вас ожидает штраф", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.
Два шага без посещений ТЦК
Впрочем, добавил юрист, можно попробовать пройти путь к отмене розыска, причем без посещения ТЦК.
"Сформируйте направление на прохождение ВВК в "Резерв+" самостоятельно", — таким, по словам Айвазяна, должен быть первый шаг в этом направлении.
Второй же шаг — это улаживание ситуации со штрафом.
"Признайте правонарушение и оплатите штраф через "Резерв+", — посоветовал гражданину адвокат.
