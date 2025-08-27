Видео
Главная ТЦК Снятие с розыска — два шага, которые позволяют не идти в ТЦК

Снятие с розыска — два шага, которые позволяют не идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 00:30
Розыск ТЦК - два шага для снятия с розыска
"Резерв+", приложение, с помощью которого можно решить вопрос розыска ТЦК. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если гражданин был объявлен в розыск ТЦК, например, за непройденную ВЛК, он может решить эту проблему даже без визита в территориальный центр комплектования. Это можно сделать с помощью приложения "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

ВВК розыск не снимет

К юристам обратился гражданин, который имел статус "ограниченно годный", но не прошел вовремя военно-врачебную комиссию и был объявлен в розыск ТЦК.

Мужчина поинтересовался, как ему сняться с розыска и отменить штраф, достаточно ли для этого пройти ВВК.

"Одним прохождением ВВК вопрос снятия с розыска Вам решить не удастся, поскольку Вы нарушили правила воинского учета, так как не прошли ВВК до 5 июня. Поэтому Вас ожидает штраф", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Два шага без посещений ТЦК

Впрочем, добавил юрист, можно попробовать пройти путь к отмене розыска, причем без посещения ТЦК.

"Сформируйте направление на прохождение ВВК в "Резерв+" самостоятельно", — таким, по словам Айвазяна, должен быть первый шаг в этом направлении.

Второй же шаг — это улаживание ситуации со штрафом.

"Признайте правонарушение и оплатите штраф через "Резерв+", — посоветовал гражданину адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, снимет ли ТЦК с розыска, если истек срок привлечения к админответственности.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть два принципиально разных варианта снятия с розыска ТЦК.

штраф ТЦК и СП военнообязанные розыск резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
