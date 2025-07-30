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Головна ТЦК Два варіанти зняття з розшуку ТЦК

Два варіанти зняття з розшуку ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 06:30
Зняття з розшуку ТЦК - швидкий і повільний варіант зняття
Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: Чернігівський ОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, оголошений у розшук територіальним центром комплектування має два можливі варіанти зняття своєї персони з розшуку. Найшвидший шлях — це особистий візит до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Швидкий шлях зняття з розшуку ТЦК

Під час дії воєнного стану і загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян опинилися у розшуку після постанов територіальних центрів комплектування.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що існують два шляхи зняття з розшуку.

"Якщо хочете розшук зняти швидко — вам потрібно особисто з'явитися до ТЦК", — підкреслив юрист.

У цьому варіанті існує імовірність бути мобілізованим, але якщо громадянин, який перебуває у розшуку, має відстрочку, його не можуть мобілізувати навіть у такій ситуації.

Зняття з розшуку ТЦК — довший шлях

Існує і довший варіант вирішення цієї проблеми, зазначив Дерій.

"Відправте на адресу ТЦК, де перебуваєте на військовому обліку, рекомендований лист із проханням виключити помилковий запис про порушення правил військового обліку з реєстру "Оберіг", — пояснив юрист.

Владислав Дерій додав, що дистанційний варіант є так само законним, як і особистий візит до ТЦК, тож відмовити у прийомі такої заяви у центрі комплектування не мають права.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме ТЦК оголошує порушників у розшук.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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