Снятие с розыска ТЦК — быстрый и медленный вариант снятия

Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: Черниговский ОТЦК

Военнообязанный гражданин, объявленный в розыск территориальным центром комплектования, имеет два возможных варианта снятия своей персоны с розыска. Самый быстрый путь — это личный визит в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Быстрый путь снятия с розыска ТЦК

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан оказались в розыске после постановлений территориальных центров комплектования.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что существуют два пути снятия с розыска.

"Если хотите розыск снять быстро — вам нужно лично явиться в ТЦК", — подчеркнул юрист.

В этом варианте существует вероятность быть мобилизованным, но если гражданин, находящийся в розыске, имеет отсрочку, его не могут мобилизовать даже в такой ситуации.

Снятие с розыска ТЦК — более длинный путь

Существует и более долгий вариант решения этой проблемы, отметил Дерий.

"Отправьте в адрес ТЦК, где состоите на воинском учете, заказное письмо с просьбой исключить ошибочную запись о нарушении правил воинского учета из реестра "Оберіг", — пояснил юрист.

Владислав Дерий добавил, что дистанционный вариант является таким же законным, как и личный визит в ТЦК, поэтому отказать в приеме такого заявления в центре комплектования не имеют права.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как ТЦК объявляет нарушителей в розыск.