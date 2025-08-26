Розшук ТЦК - зняття з розшуку після закінчення терміну притягнення до адмінвідповідальності

Сплив термін притягнення — чи зніме ТЦК з розшуку
Після того, як спливає відведений законом термін на притягнення порушника військового обліку до адміністративної відповідальності, територіальний центр комплектування має зняти громадянина з розшуку. Якщо ж цього не сталося, громадянин має подати відповідну заяву до ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Розшук ТЦК і терміни притягнення
До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який був оголошений у розшук територіальним центром комплектування.
Чоловік поцікавився, чи можуть його зняти з розшуку після того, як закінчиться відведений законом термін.
"Якщо сплив термін притягнення до адмінвідповідальності за невчасне оновлення даних, то наразі ТЦК повинен був би зняти особу з розшуку", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
ТЦК сам не зняв з розшуку — що робити військовозобов’язаному
Юрист також пояснив, що треба зробити самому громадянину, аби пришвидшити цей процес.
"В даному випадку засобами поштового зв'язку треба надіслати до ТЦК заяву, в якій вимагати зняття з розшуку через порушення строків. У разі відмови, треба оскаржувати останню до ТЦК вищого рівня або до суду", — підкреслив Айвазян.
Але заяву потрібно надсилати тільки у тій ситуації, коли територіальний центр комплектування сам не зняв громадянина з розшуку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, які є три шляхи для скасування розшуку і оформлення бронювання від мобілізації.
Читайте Новини.LIVE!