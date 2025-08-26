Видео
Главная ТЦК Истек срок привлечения — снимет ли ТЦК с розыска

Истек срок привлечения — снимет ли ТЦК с розыска

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 00:30
Розыск ТЦК - снятие с розыска по истечении срока привлечения к админответственности
Проверка документов по розыску гражданина ТЦК. Фото: "Четверта влада"

После того, как истекает отведенный законом срок на привлечение нарушителя воинского учета к административной ответственности, территориальный центр комплектования должен снять гражданина с розыска. Если же этого не произошло, гражданин должен подать соответствующее заявление в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Розыск ТЦК и сроки привлечения

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который был объявлен в розыск территориальным центром комплектования.

Мужчина поинтересовался, могут ли его снять с розыска после того, как истечет отведенный законом срок.

"Если истек срок привлечения к админответственности за несвоевременное обновление данных, то сейчас ТЦК должен был бы снять лицо с розыска", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

ТЦК сам не снял с розыска — что делать военнообязанному

Юрист также объяснил, что надо сделать самому гражданину, чтобы ускорить этот процесс.

"В данном случае средствами почтовой связи надо направить в ТЦК заявление, в котором требовать снятия с розыска из-за нарушения сроков. В случае отказа, надо обжаловать последний в ТЦК высшего уровня или в суд", — подчеркнул Айвазян.

Но заявление нужно отправлять только в той ситуации, когда территориальный центр комплектования сам не снял гражданина с розыска.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть три пути для отмены розыска и оформления бронирования от мобилизации.

военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск заявление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
