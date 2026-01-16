Розшук ТЦК - зняття з розшуку через суд, деталі

Повідомлення про порушення військового обліку від ТЦК у "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, якого територіальний центр комплектування незаконно оголосив у розшук, має право на оскарження цього рішення. Юристи пояснили, коли саме скаргу варто подавати уже до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розшук і порушення військового обліку

Територіальний центр комплектування має право оголошувати у розшук тих чи інших військовозобов’язаних громадян.

Причинами оголошення у розшук теоретично є порушення цими громадянами правил військового обліку чи загальної мобілізації.

Але якщо розшук ТЦК, на думку самого громадянина, є незаконним, громадянин має право їх оскаржити.

Коли залишається лише суд

Перш за все, наголосив адвокат Юрій Айвазян, процес оскарження треба починати із подачі заяви на ім’я керівника відповідного територіального центру комплектування із обґрунтованим поясненням, чому розшук має бути скасований.

"У разі, коли ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, треба звернутися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов’язати ТЦК видалити дані про порушення правил військового обліку з Реєстру", — пояснив Айвазян, коли вже необхідно звертатися до судової гілки влади.

Адвокат додав, що станом на цю хвилину вже є позитивна судова практика у таких справах.

