Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Зняття розшуку ТЦК — коли саме варто звертатися до суду

Зняття розшуку ТЦК — коли саме варто звертатися до суду

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 06:30
Розшук ТЦК - зняття з розшуку через суд, деталі
Повідомлення про порушення військового обліку від ТЦК у "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, якого територіальний центр комплектування незаконно оголосив у розшук, має право на оскарження цього рішення. Юристи пояснили, коли саме скаргу варто подавати уже до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Розшук і порушення військового обліку

Територіальний центр комплектування має право оголошувати у розшук тих чи інших військовозобов’язаних громадян.

Причинами оголошення у розшук теоретично є порушення цими громадянами правил військового обліку чи загальної мобілізації.

Але якщо розшук ТЦК, на думку самого громадянина, є незаконним, громадянин має право їх оскаржити.

Коли залишається лише суд

Перш за все, наголосив адвокат Юрій Айвазян, процес оскарження треба починати із подачі заяви на ім’я керівника відповідного територіального центру комплектування із обґрунтованим поясненням, чому розшук має бути скасований.

"У разі, коли ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, треба звернутися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов’язати ТЦК видалити дані про порушення правил військового обліку з Реєстру", — пояснив Айвазян, коли вже необхідно звертатися до судової гілки влади.

Адвокат додав, що станом на цю хвилину вже є позитивна судова практика у таких справах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є найпоширеніші причини оголошення громадян у розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть оголосити у розшук людину з відстрочкою.

суд скарги ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації