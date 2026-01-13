Відео
Головна ТЦК ТЦК не повідомив про відстрочку — чи законно це

ТЦК не повідомив про відстрочку — чи законно це

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 06:30
Відстрочка від мобілізації - чи має ТЦК повідомляти про набуття чинності відстрочкою
Військовослужбовці ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Територіальний центр комплектування має не тільки права, а і обов’язки щодо військовозобов’язаних громадян. Це стосується, зокрема, і процесу інформування про оформлення відстрочки від мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Відстрочка і бездіяльність ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який подав у центрі надання адміністративних послуг документи на відстрочку від мобілізації через наявність у нього неповнолітньої дитини із офіційно зафіксованою інвалідністю.

Чоловік пояснив, що пройшло уже більше місяця з моменту подачі документів, але він досі не отримав із територіального центру комплектування інформації про відстрочку.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що за наявності відповідних документів ТЦК не може не оформити відстрочку такому громадянину.

"Щодо ненадання відповіді ТЦК, то це звичайна бездіяльність", — запевнив громадянина Дерій.

Зобов’язання ТЦК перед військовозобов’язаними

Юрист пояснив, що територіальний центр комплектування має відповідне зобов’язання перед громадянами.

"Згідно законодавства вони повинні були направити Вам повідомлення про те, що Вам відстрочка вже надана", — підкреслив Владислав Дерій.

До того ж, відстрочка за такою причиною надається зазвичай до кінця особливого періоду, тож жодних проблем у цього громадянина бути не може.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно написати заяву на відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, як діяти громадянину, якщо ТЦК відмовився брати документи на відстрочку.

Автор:
Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
