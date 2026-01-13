Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК не сообщил об отсрочке — законно ли это

ТЦК не сообщил об отсрочке — законно ли это

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 06:30
Отсрочка от мобилизации - должен ли ТЦК сообщать о вступлении в силу отсрочки
Военнослужащие ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет не только права, но и обязанности в отношении военнообязанных граждан. Это касается, в частности, и процесса информирования об оформлении отсрочки от мобилизации.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Отсрочка и бездействие ТЦК

К юристам обратился гражданин, который подал в центре предоставления административных услуг документы на отсрочку от мобилизации из-за наличия у него несовершеннолетнего ребенка с официально зафиксированной инвалидностью.

Мужчина пояснил, что прошло уже больше месяца с момента подачи документов, но он до сих пор не получил из территориального центра комплектования информации об отсрочке.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что при наличии соответствующих документов ТЦК не может не оформить отсрочку такому гражданину.

"Относительно непредоставления ответа ТЦК, то это обычная бездеятельность", — заверил гражданина Дерий.

Обязательства ТЦК перед военнообязанными

Юрист пояснил, что территориальный центр комплектования имеет соответствующее обязательство перед гражданами.

"Согласно законодательства они должны были направить Вам уведомление о том, что Вам отсрочка уже предоставлена", — подчеркнул Владислав Дерий.

К тому же, отсрочка по такой причине предоставляется обычно до конца особого периода, поэтому никаких проблем у этого гражданина быть не может.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно написать заявление на отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, как действовать гражданину, если ТЦК отказался брать документы на отсрочку.

дети отсрочка ТЦК и СП военнообязанные лицо с инвалидностью
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации