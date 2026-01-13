Отсрочка от мобилизации - должен ли ТЦК сообщать о вступлении в силу отсрочки

Военнослужащие ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет не только права, но и обязанности в отношении военнообязанных граждан. Это касается, в частности, и процесса информирования об оформлении отсрочки от мобилизации.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Отсрочка и бездействие ТЦК

К юристам обратился гражданин, который подал в центре предоставления административных услуг документы на отсрочку от мобилизации из-за наличия у него несовершеннолетнего ребенка с официально зафиксированной инвалидностью.

Мужчина пояснил, что прошло уже больше месяца с момента подачи документов, но он до сих пор не получил из территориального центра комплектования информации об отсрочке.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что при наличии соответствующих документов ТЦК не может не оформить отсрочку такому гражданину.

"Относительно непредоставления ответа ТЦК, то это обычная бездеятельность", — заверил гражданина Дерий.

Обязательства ТЦК перед военнообязанными

Юрист пояснил, что территориальный центр комплектования имеет соответствующее обязательство перед гражданами.

"Согласно законодательства они должны были направить Вам уведомление о том, что Вам отсрочка уже предоставлена", — подчеркнул Владислав Дерий.

К тому же, отсрочка по такой причине предоставляется обычно до конца особого периода, поэтому никаких проблем у этого гражданина быть не может.

