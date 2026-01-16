Видео
Главная ТЦК Снятие розыска ТЦК — когда именно стоит обращаться в суд

Снятие розыска ТЦК — когда именно стоит обращаться в суд

Дата публикации 16 января 2026 06:30
Розыск ТЦК - снятие с розыска через суд, детали
Сообщение о нарушении воинского учета от ТЦК в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Военнообязанный гражданин, которого территориальный центр комплектования незаконно объявил в розыск, имеет право на обжалование этого решения. Юристы объяснили, когда именно жалобу следует подавать уже в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Розыск и нарушение воинского учета

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять в розыск тех или иных военнообязанных граждан.

Причинами объявления в розыск теоретически является нарушение этими гражданами правил воинского учета или общей мобилизации.

Но если розыск ТЦК, по мнению самого гражданина, является незаконным, гражданин имеет право их обжаловать.

Когда остается только суд

Прежде всего, отметил адвокат Юрий Айвазян, процесс обжалования надо начинать с подачи заявления на имя руководителя соответствующего территориального центра комплектования с обоснованным объяснением, почему розыск должен быть отменен.

"В случае, когда ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, надо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил воинского учета из Реестра", — пояснил Айвазян, когда уже необходимо обращаться в судебную ветвь власти.

Адвокат добавил, что по состоянию на эту минуту уже есть положительная судебная практика по таким делам.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы самые распространенные причины объявления граждан в розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли объявить в розыск человека с отсрочкой.

суд жалобы ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
