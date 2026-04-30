Зняття розшуку ТЦК без сплати штрафу: два кроки з боку громадянина

Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Територіальний центр комплектування має право оголосити порушника військового обліку в розшук. Так само громадянин має право зняти з себе розшук ТЦК, не сплачуючи штраф. Юристи пояснили, як це можна зробити у два кроки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук ТЦК і штраф

Розшук порушників військового обліку чи загальної мобілізації застосовується у випадку, коли військовозобов’язаний громадянин не виправив своє порушення. Тобто коли він не сплатив штраф, накладений на нього ТЦК.

Громадянин, який був оголошений у розшук, може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Після затримання цю особу мають право доставити до територіального центру комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що перебуває у розшуку ТЦК. Чоловік поцікавився, чи може він знятися з розшуку, не сплачуючи штраф, який він вважає незаконним.

Штраф можна не платити: порада юриста

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Сплата штрафу це найшвидший спосіб зняти розшук. Але є ризик, що Вам майже відразу пришлють розшук за іншою підставою, наприклад, непроходження ВЛК".

Щодо можливості зняття розшуку без сплати штрафу, то, як наголосив Дерій, такий варіант існує. Юрист пояснив, як це зробити: "Спочатку треба надіслати до ТЦК, який оголосив Вас у розшук, заяву про закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю складу правопорушення (якщо Вам не приходила повістка) або за закінченням строків давності".

Владислав Дерій визнав, що ТЦК може відмовити громадянину. Юрист розповів, що робити далі: "У разі відмови ви можете оскаржити бездіяльність ТЦК до окружного адміністративного суду".

ТЦК має право розшукувати громадян з відстрочкою.

Порушників військового обліку оголошують у розшук після несплати штрафу. Таке рішення ухвалює територіальний центр комплектування. На рішення про розшук не впливає наявність у громадянина відстрочки від мобілізації.

розшук ТЦК не впливає на процес виключення з військового обліку в 60 років.

Перебування громадян на військовому обліку закінчується після досягнення 60-річного віку. Після цього він виключається з обліку і може виїжджати за кордон. Цьому не повинно завадити навіть перебування громадянина у розшуку ТЦК.