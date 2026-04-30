Снятие розыска ТЦК без уплаты штрафа: два шага со стороны гражданина

Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Территориальный центр комплектования имеет право объявить нарушителя воинского учета в розыск. Так же гражданин имеет право снять с себя розыск ТЦК, не платя штраф. Юристы объяснили, как это можно сделать в два шага.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск ТЦК и штраф

Розыск нарушителей воинского учета или общей мобилизации применяется в случае, когда военнообязанный гражданин не исправил свое нарушение. То есть когда он не оплатил штраф, наложенный на него ТЦК.

Гражданин, который был объявлен в розыск, может быть задержан группой оповещения ТЦК. После задержания это лицо имеют право доставить в территориальный центр комплектования.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что находится в розыске ТЦК. Мужчина поинтересовался, может ли он сняться с розыска, не платя штраф, который он считает незаконным.

Штраф можно не платить: совет юриста

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Уплата штрафа это самый быстрый способ снять розыск. Но есть риск, что Вам почти сразу пришлют розыск по другому основанию, например, непрохождение ВВК".

О возможности снятия розыска без уплаты штрафа, то, как отметил Дерий, такой вариант существует. Юрист объяснил, как это сделать: "Сначала надо направить в ТЦК, который объявил Вас в розыск, заявление о закрытии дела об административном правонарушении за отсутствием состава правонарушения (если Вам не приходила повестка) или по истечении сроков давности".

Владислав Дерий признал, что ТЦК может отказать гражданину. Юрист рассказал, что делать дальше: "В случае отказа вы можете обжаловать бездействие ТЦК в окружной административный суд".

Нарушителей воинского учета объявляют в розыск после неуплаты штрафа. Такое решение принимает территориальный центр комплектования. На решение о розыске не влияет наличие у гражданина отсрочки от мобилизации.

Пребывание граждан на воинском учете заканчивается после достижения 60-летнего возраста. После этого он исключается с учета и может выезжать за границу. Этому не должно помешать даже пребывание гражданина в розыске ТЦК.