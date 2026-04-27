Розшук ТЦК: з обліку в 60 років мають виключати

Група оповіщення ТЦК проводить заходи щодо розшуку.

Перебування громадян на військовому обліку закінчується після досягнення 60-річного віку. Після цього він виключається з обліку і може виїжджати за кордон. Цьому не повинно завадити навіть перебування громадянина у розшуку ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік до 60 років

Військовий облік в Україні стосується громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Крім чоловіків, на військовому обліку мають перебувати і жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту або працюють у медичних закладах.

Після того, як громадянину виповнюється 60 років, він має бути виключений з військового обліку. Але при цьому така особа має право проходити військову службу за власним бажанням, на умовах підписаного із ЗСУ контракту.

До юристів звернувся громадянин, якому щойно виповнилося 60 років. Чоловік зазначив, що станом на цю хвилину він перебуває у розшуку ТЦК.

Виїзд за кордон 60-річного в розшуку

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому відвідувати територіальний центр комплектування. А також чи може він виїхати з країни після досягнення 60-річного віку, зважаючи на наявність розшуку від ТЦК.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Для виключення з військового обліку Вам не потрібно йти до ТЦК. Останній повинен здійснити дану процедуру без Вашої присутності".

Щодо виїзду за кордон, підкреслив Айвазян, то загалом така особа може виїжджати, але є нюанс: "Прикордонники можуть вимагати військово-обліковий документ у чоловіків віком від 18 до 60 років. Якщо пред'явите ВОД, то, скоріше за все, вам не дозволять перетнути кордон".

як можна безпечно перевірити себе на предмет розшуку ТЦК.

Найбезпечніше буде використати застосунок "Резерв+". У випадку оголошення особи в розшук, застосунок "Резерв+" відображатиме відповідне повідомлення. Ще є варіант з отриманням виписки про несудимість через портал "Дія".

чим загрожує військовозобов'язаному громадянину статус "у розшуку" і як його зняти.

Розшук ТЦК не є кримінальним розшуком. Як зазначили юристи, це особливий вид процедури, спрямований на доставлення військовозобов'язаних до ТЦК для складання протоколів про адміністративні правопорушення.